कौन है गलगोटिया यूनिवर्सिटी के CEO ‘ध्रुव गलगोटियाट’? अखिलेश सरकार में इन केस में गए थे जेल!

साल 2014 में ध्रुव गलगोटिया को बड़ा झटका लगा। अखिलेश यादव की सरकार के समय आगरा की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी (एसई इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड) से लिया गया करीब 120 करोड़ रुपये का लोन नहीं चुकाया गया। कंपनी ने धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। इस केस में ध्रुव गलगोटिया, उनकी मां पद्मिनी गलगोटिया और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। वहीं 13 अक्टूबर 2014 को गुड़गांव से पुलिस ने ध्रुव और उनकी मां को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें आगरा जेल भेज दिया गया। वे करीब एक सप्ताह (लगभग 7 दिन) जेल में रहे। बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया और उन्हें जमानत मिल गई। इस दौरान उनके पिता सुनील गलगोटिया को अग्रिम जमानत मिली थी, इसलिए वे गिरफ्तारी से बच गए। यह मामला लोन चुकाने में चूक और कुछ दस्तावेजों से जुड़ा था। कोर्ट में कई साल चला और अंत में राहत मिली।