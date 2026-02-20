DJ पर ‘तमंचे पे डिस्को’ गाना, हाथ में पिस्टल और फिर गोली का धमाका… युवक की चली गई जान

Saharanpur Crime News: यूपी के सहारनपुर में कोतवाली मंडी इलाके में एक शादी के दौरान एक बड़ी घटना हो गई। डांस करते वक्त चली गोली से एक व्यक्ति की मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब डीजे पर 'तमंचे पे डिस्को' गाना बज रहा था। पूरा समारोह अफरा-तफरी में बदल गया। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। यह घटना सहारनपुर के कोतवाली मंडी थाना क्षेत्र में हुई। अग्रवाल धर्मशाला के पास एक बैंक्वेट हॉल में शादी का समारोह चल रहा था। यह शादी वेद विहार के रहने वाले नवीन उपाध्याय के परिवार की थी। समारोह में काफी लोग शामिल थे। रात के समय डीजे पर जोरदार संगीत बज रहा था और युवक जोश में डांस कर रहे थे।