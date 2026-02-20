20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

सहारनपुर

DJ पर ‘तमंचे पे डिस्को’ गाना, हाथ में पिस्टल और फिर गोली का धमाका… युवक की चली गई जान

Crime News: सहारनपुर में शादी की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं, जब डांस के दौरान असली तमंचे से गोली चल गई।

2 min read
Google source verification

सहारनपुर

image

Anuj Singh

Feb 20, 2026

शादी में डांस के दौरान मौत से मचा हड़कंप

शादी में डांस के दौरान मौत से मचा हड़कंप

Saharanpur Crime News: यूपी के सहारनपुर में कोतवाली मंडी इलाके में एक शादी के दौरान एक बड़ी घटना हो गई। डांस करते वक्त चली गोली से एक व्यक्ति की मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब डीजे पर 'तमंचे पे डिस्को' गाना बज रहा था। पूरा समारोह अफरा-तफरी में बदल गया। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। यह घटना सहारनपुर के कोतवाली मंडी थाना क्षेत्र में हुई। अग्रवाल धर्मशाला के पास एक बैंक्वेट हॉल में शादी का समारोह चल रहा था। यह शादी वेद विहार के रहने वाले नवीन उपाध्याय के परिवार की थी। समारोह में काफी लोग शामिल थे। रात के समय डीजे पर जोरदार संगीत बज रहा था और युवक जोश में डांस कर रहे थे।

'तमंचे पे डिस्को' गाने पर क्या हुआ?

डीजे ने 'तमंचे पे डिस्को' गाना बजाया। इस गाने पर कुछ युवक हाथ में तमंचा लेकर डांस करने लगे। बताया जाता है कि एक युवक के हाथ में असली तमंचा था। डांस के दौरान अचानक उस तमंचे से गोली चल गई। गोली सीधे 50 साल के शिवचरण रोहिल्ला पर लगी। शिवचरण उसी समय जमीन पर गिर पड़े। गोली चलने की आवाज सुनते ही पूरे हॉल में भगदड़ मच गई। लोग इधर-उधर भागने लगे।

मृतक कौन था?

शिवचरण रोहिल्ला समारोह में शादी में शामिल होने आए थे। गोली लगने के बाद उनके परिवार वाले और अन्य लोग उन्हें फौरन जिला अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने उन्हें देखा, लेकिन वे पहले ही दम तोड़ चुके थे। अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। यह खबर सुनकर पूरे परिवार में कोहराम मच गया। गोली चलाने वाला युवक घटना के तुरंत बाद मौके से फरार हो गया। वह अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। हॉल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला जा रहा है। इससे आरोपी की पहचान आसान हो सकती है।

पुलिस और एसएसपी का बयान

कोतवाली मंडी थाने की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया और सबूत जुटाए। SSP अभिनंदन सिंह ने बताया कि आरोपी की पहचान हो चुकी है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस का कहना है कि यह हादसा लापरवाही की वजह से हुआ है।

ये भी पढ़ें

कुत्ते की पिटाई से भड़की दुल्हन, शादी करने से किया इनकार… फिर जमकर चले लाठी-डंडे
फतेहपुर
दुल्हन ने सात फेरे लेने से किया इनकार

