कुत्ते की पिटाई से भड़की दुल्हन, शादी करने से किया इनकार… फिर जमकर चले लाठी-डंडे

Fatehpur Crime News: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक शादी का कार्यक्रम बुधवार रात को पूरी तरह बिगड़ गया। वजह थी दुल्हन का पालतू कुत्ता। छोटी-सी बात पर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। नतीजा यह हुआ कि दुल्हन ने शादी से साफ मना कर दिया। आखिरकार पुलिस के सामने मामला पहुंचा। बता दें कि खागा कोतवाली इलाके में एक गेस्ट हाउस में शादी हो रही थी। लड़की का पक्ष प्रयागराज से बस और कारों में सवार होकर शाम को पहुंचा। लड़के का पक्ष भी ढोल-नगाड़ों के साथ बरात लेकर आया। जयमाल और बाकी रस्में अच्छे से पूरी हुईं। सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा था। सुबह करीब चार बजे मंडप में दुल्हन को जेवर चढ़ाने की रस्म चल रही थी। तभी मंडप से थोड़ी दूर बंधा दुल्हन का पालतू कुत्ता जोर-जोर से भौंकने लगा।