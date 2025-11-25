बारात से पहले मौत: फतेहपुर में लेखपाल ने शादी से 24 घंटे पहले दी जान, चीखों से गूंज उठा घर

फतेहपुर में लेखपाल ने शादी से 24 घंटे पहले दी जान | Image Source - Video Grab
Lekhpal committed suicide in Fatehpur: यूपी के फतेहपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के खजुहा कस्बा निवासी 25 वर्षीय लेखपाल सुधीर कुमार कोरी ने अपनी शादी से ठीक एक दिन पहले फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 26 नवंबर को बारात जाने की तैयारी चल रही थी और घर में शादी की रस्में शुरू हो चुकी थीं। हर तरफ खुशियों का माहौल था, लेकिन सोमवार रात अचानक सबकुछ बदल गया और सुबह घर चीखों से गूंज उठा।
परिवार के लोग सोमवार रात सामान्य रूप से सोने चले गए। मंगलवार सुबह जब सुधीर काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं आए, तो मां-बाप ने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। शक होने पर दरवाजा तोड़ा गया, तो अंदर सुधीर की लाश फंदे से लटकी हुई मिली। बेटे को इस हालत में देखकर माता-पिता बेहोश हो गए। रिश्तेदारों ने किसी तरह उन्हें संभाला और फंदे से उतारकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सुधीर को मृत घोषित कर दिया।
घटना की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। परिवार ने कहा कि सुधीर की शादी छह महीने पहले पास के सीतापुर गांव निवासी रघुनंदन की बेटी काजल के साथ तय हुई थी और घर में सभी खुशी से तैयारियों में लगे थे। लेकिन रिश्तेदारों ने आरोप लगाया कि SIR (वोटर लिस्ट पुनरीक्षण) के काम को लेकर सुधीर काफी तनाव में थे। सोमवार सुबह एक कानूनगो घर आया था, जिसके बाद से सुधीर मानसिक दबाव महसूस कर रहे थे। आशंका जताई जा रही है कि इसी तनाव में उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया।
रिश्तेदारों के मुताबिक, सुधीर की डेढ़ साल पहले लेखपाल के पद पर नियुक्ति हुई थी और वह वर्तमान में जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में SIR कार्य देख रहे थे। पिता का नाम रामलाल कोरी है, जो साधारण परिवार से हैं। बेटे की सरकारी नौकरी और तय हुई शादी ने पूरे परिवार को गर्व और खुशी से भर दिया था, लेकिन अचानक हुई यह घटना सबके लिए टूटने जैसा है।
पुलिस मामले की जांच कर रही है और कार्यस्थल पर दबाव तथा अन्य संभावित पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। परिवार का कहना है कि यदि काम का प्रेशर था तो इसकी जांच होनी चाहिए ताकि किसी और की जिंदगी बर्बाद न हो।
