बारात से पहले मौत: फतेहपुर में लेखपाल ने शादी से 24 घंटे पहले दी जान, चीखों से गूंज उठा घर

घटना की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। परिवार ने कहा कि सुधीर की शादी छह महीने पहले पास के सीतापुर गांव निवासी रघुनंदन की बेटी काजल के साथ तय हुई थी और घर में सभी खुशी से तैयारियों में लगे थे। लेकिन रिश्तेदारों ने आरोप लगाया कि SIR (वोटर लिस्ट पुनरीक्षण) के काम को लेकर सुधीर काफी तनाव में थे। सोमवार सुबह एक कानूनगो घर आया था, जिसके बाद से सुधीर मानसिक दबाव महसूस कर रहे थे। आशंका जताई जा रही है कि इसी तनाव में उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया।