Fatehapur Murder News: सिपाही ने किया पिता का कत्ल, पैसों के विवाद में ली जान

Fatehpur Crime: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पुलिस की वर्दी पहनने वाला सिपाही बेटा रिश्तों का खून कर बैठा। शराब और गुस्से के नशे में धुत बेटे ने अपने ही पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी सिपाही को हिरासत में ले लिया है।
घटना हुसैनगंज थाना क्षेत्र के गौरा चुरियारा गांव की है। जानकारी के अनुसार, 28 वर्षीय आदित्य पटेल यूपी पुलिस में सिपाही है और इस समय कन्नौज जिले में तैनात है। बताया जा रहा है कि रविवार की रात वह अपनी बुलेट बाइक से घर पहुंचा और पिता किशोरचंद्र (70 वर्ष) से पैसों की मांग की। जब पिता ने पैसे देने से इंकार किया तो आदित्य आगबबूला हो गया। उसने घर के अंदर से पिता को घसीटकर बाहर लाया और ईंट से सिर पर कई वार कर दिए, जिससे पिता की मौके पर ही मौत हो गई।
हत्या के बाद आरोपी सिपाही आदित्य अपने पिता के शव के पास बैठा रहा। मृतक की पत्नी ज्ञानमती देवी ने बताया कि जब छोटे बेटे आनंद प्रकाश और बहू शालिनी पटेल ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो आदित्य ने उन्हें भी पीटकर घायल कर दिया।
सूत्रों के मुताबिक आरोपी सिपाही आदित्य पटेल ने कन्नौज जिले में विकास भवन में कार्यरत युवती ज्योति पलेट से प्रेम विवाह किया था। घटना के बाद गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है।
सूचना मिलते ही हुसैनगंज पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी आदित्य को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मृतक की पत्नी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
फतेहपुर से पंकज कश्यप की रिपोर्ट
