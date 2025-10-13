Fatehapur Murder News: सिपाही ने किया पिता का कत्ल, पैसों के विवाद में ली जान

घटना हुसैनगंज थाना क्षेत्र के गौरा चुरियारा गांव की है। जानकारी के अनुसार, 28 वर्षीय आदित्य पटेल यूपी पुलिस में सिपाही है और इस समय कन्नौज जिले में तैनात है। बताया जा रहा है कि रविवार की रात वह अपनी बुलेट बाइक से घर पहुंचा और पिता किशोरचंद्र (70 वर्ष) से पैसों की मांग की। जब पिता ने पैसे देने से इंकार किया तो आदित्य आगबबूला हो गया। उसने घर के अंदर से पिता को घसीटकर बाहर लाया और ईंट से सिर पर कई वार कर दिए, जिससे पिता की मौके पर ही मौत हो गई।