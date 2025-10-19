Patrika LogoSwitch to English

फतेहपुर

Fatehpur News: पटाखा मंडी में लगी भीषण आग, 70 से अधिक दुकानें जलकर खाक

पटाखा मंडी में रविवार दोपहर अचानक लगी भीषण आग से पूरे इलाके में अफरातफरी मच गई। दोपहर करीब 12 बजे के आसपास शुरू हुई आग ने देखते ही देखते दर्जनों दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आंखों देखी के अनुसार, पहले एक दुकान से लपटें उठीं, जिसके बाद पटाखों में हुए धमाकों से पूरा क्षेत्र दहल उठा।

less than 1 minute read

फतेहपुर

image

Abhishek Singh

Oct 19, 2025

Fatehpur News

Fatehpur news, PC: Patrika

Diwali 2025: जनपद फतेहपुर शहर के लोधीगंज हाईवे किनारे स्थित पटाखा मंडी में रविवार दोपहर अचानक लगी भीषण आग से पूरे इलाके में अफरातफरी मच गई। दोपहर करीब 12 बजे के आसपास शुरू हुई आग ने देखते ही देखते दर्जनों दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आंखों देखी के अनुसार, पहले एक दुकान से लपटें उठीं, जिसके बाद पटाखों में हुए धमाकों से पूरा क्षेत्र दहल उठा। धुएं का गुबार आसमान तक दिखाई देने लगा और बाजार में भगदड़ की स्थिति बन गई।

फायर ब्रिगेड के आग पर किया नियंत्रण

सूचना मिलते ही फतेहपुर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया गया। लेकिन तब तक करीब 60 प्रतिशत दुकानें जल चुकी थीं। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार 70 से अधिक दुकानें राख हो चुकी हैं। हाई-टेंशन लाइन के तारों के नीचे लगी आग से इलाके में दहशत फैल गई। प्रशासन ने एहतियातन आस-पास के इलाकों की बिजली काट दी ताकि कोई बड़ी दुर्घटना न हो सके।

घटना की सूचना पाकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव कार्यों का जायजा लिया। हालांकि अब तक किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई है, पर कुछ लोगों के घायल होने की आशंका जताई जा रही है।

फायर ब्रिगेड कर्मचारियों व संबंधित अधिकारियों के मुताबिक आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं है, परंतु प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट या लापरवाही की संभावना जताई जा रही है।स्थानीय प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है।

Updated on:

19 Oct 2025 03:00 pm

Published on:

19 Oct 2025 02:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Fatehpur / Fatehpur News: पटाखा मंडी में लगी भीषण आग, 70 से अधिक दुकानें जलकर खाक

