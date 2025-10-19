Fatehpur News: पटाखा मंडी में लगी भीषण आग, 70 से अधिक दुकानें जलकर खाक

Diwali 2025: जनपद फतेहपुर शहर के लोधीगंज हाईवे किनारे स्थित पटाखा मंडी में रविवार दोपहर अचानक लगी भीषण आग से पूरे इलाके में अफरातफरी मच गई। दोपहर करीब 12 बजे के आसपास शुरू हुई आग ने देखते ही देखते दर्जनों दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आंखों देखी के अनुसार, पहले एक दुकान से लपटें उठीं, जिसके बाद पटाखों में हुए धमाकों से पूरा क्षेत्र दहल उठा। धुएं का गुबार आसमान तक दिखाई देने लगा और बाजार में भगदड़ की स्थिति बन गई।