फतेहपुर

घोड़ी चढ़ने से एक दिन पहले लेखपाल ने किया सुसाइड, रोते-रोते मां बोली- यह क्या कर डाला बेटे

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक दिल को दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां पर शादी के 24 घंटे पहले एक लेखपाल ने आत्महत्या कर अपनी जान दे दी। आज यानी मंगलवार को उसे दूल्हा बनकर जाना था। सुबह जब दरवाजा काफी देर तक नहीं खुला। तो परिवार के लोगों को शंका हुई। दरवाजा तोड़ा गया। मां-बाप अंदर का नजारा देखते ही बेहोश होकर चौखट पर गिर पड़े।

फतेहपुर

image

Mahendra Tiwari

Nov 25, 2025

फोटो जेनरेटेड AI

सांकेतिक तस्वीर जेनरेट AI

फतेहपुर में एक दर्दनाक घटना हुई है। शादी से सिर्फ एक दिन पहले युवा लेखपाल सुधीर ने फांसी लगाकर जान दे दी। घर में शहनाई बजने की तैयारी थी। लेकिन सुबह कमरा खोला तो परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं। सुसाइड की वजह अब तक साफ नहीं है।

फतेहपुर जिले के खजुहा कस्बे में रहने वाले लेखपाल सुधीर 25 वर्ष की मंगलवार को बारात जानी थी। घर में हल्दी-मेहंदी की रस्में शुरू हो चुकी थीं। सोमवार रात सभी लोग अपने-अपने कमरों में सोने चले गए। सुबह जब परिवार वालों ने सुधीर को आवाज दी तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिला।

परिजनों को शक होने पर दरवाजा तोड़ा गया तो मच गई चीख- पुकार

परिवार के लोगों को शक होने पर दरवाजा तोड़ा गया। तो अंदर का नजारा देखकर सभी सदमे में आ गए। सुधीर का शव फंदे से लटका हुआ था। बेटे को इस हालत में देखकर माता-पिता बेहोश हो गए। पड़ोसियों और रिश्तेदारों की मदद से उन्हें संभाला गया। परिवार सुधीर को तुरंत अस्पताल ले गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

डेढ़ साल पहले लेखपाल के पद पर हुई थी नियुक्ति,

रिश्तेदारों के अनुसार सुधीर की डेढ़ साल पहले लेखपाल के पद पर नियुक्ति हुई थी। छह महीने पहले उनकी शादी पास के गांव सीतापुर की रहने वाली काजल से तय हुई थी। बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में वह SIR यानी वोटर लिस्ट संशोधन के काम को लेकर दबाव में था। परिजनों का कहना है कि सोमवार सुबह एक कानूनगो उससे मिलने घर पहुंचा था। शक जताया जा रहा है कि सरकारी काम के तनाव में आकर उसने यह कदम उठाया होगा। फिलहाल सुधीर ने आत्महत्या क्यों की, इसकी आधिकारिक वजह सामने नहीं आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Published on:

25 Nov 2025 01:49 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Fatehpur / घोड़ी चढ़ने से एक दिन पहले लेखपाल ने किया सुसाइड, रोते-रोते मां बोली- यह क्या कर डाला बेटे

फतेहपुर

उत्तर प्रदेश

