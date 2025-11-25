घोड़ी चढ़ने से एक दिन पहले लेखपाल ने किया सुसाइड, रोते-रोते मां बोली- यह क्या कर डाला बेटे

रिश्तेदारों के अनुसार सुधीर की डेढ़ साल पहले लेखपाल के पद पर नियुक्ति हुई थी। छह महीने पहले उनकी शादी पास के गांव सीतापुर की रहने वाली काजल से तय हुई थी। बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में वह SIR यानी वोटर लिस्ट संशोधन के काम को लेकर दबाव में था। परिजनों का कहना है कि सोमवार सुबह एक कानूनगो उससे मिलने घर पहुंचा था। शक जताया जा रहा है कि सरकारी काम के तनाव में आकर उसने यह कदम उठाया होगा। फिलहाल सुधीर ने आत्महत्या क्यों की, इसकी आधिकारिक वजह सामने नहीं आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।