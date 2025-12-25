ये बांग्लादेश नहीं… गुस्साए बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने तोड़ डाली मजार वायरल वीडियो के बाद एक गिरफ्तार

मजार तोड़ते फोटो सोर्स वायरल वीडियो
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक पुरानी मजार को नुकसान पहुंचाने की घटना से माहौल तनावपूर्ण हो गया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। पुलिस ने एक संगठन से जुड़े स्थानीय पदाधिकारी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है।
फतेहपुर जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मवई गांव में स्थित वली शाह बाबा की वर्षों पुरानी मजार मंगलवार को अचानक विवाद का केंद्र बन गई। गांव में दिनदहाड़े कुछ लोग पहुंचे और मजार में तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है कि यह मजार लंबे समय से स्थानीय लोगों की आस्था का प्रतीक रही है। जहां समुदाय विशेष के साथ-साथ हिंदू समाज के लोग भी श्रद्धा के साथ आते रहे हैं।
घटना के दौरान किसी व्यक्ति ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया। जो कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वायरल वीडियो में मजार को हथौड़े से नुकसान पहुंचाते हुए साफ देखा जा सकता है। साथ ही, वीडियो में आपत्तिजनक और उकसाने वाले नारे भी सुनाई दे रहे हैं। जिनमें एक खास समुदाय को लेकर चेतावनी देने जैसी बातें कही जा रही हैं। हालांकि, पत्रिका इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। कि यह वीडियो कब और कहां का है।
वीडियो सामने आने के बाद गांव और आसपास के इलाकों में तनाव की स्थिति बन गई। समुदाय विशेष के लोगों में घटना को लेकर गहरी नाराजगी देखी गई। वहीं प्रशासन को आशंका हुई कि मामला तूल पकड़ सकता है। हालात को संभालने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे। अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी गई।
पुलिस ने वीडियो और प्रारंभिक जांच के आधार पर बजरंग दल के भिटौरा प्रखंड संयोजक नरेंद्र हिंदू को हिरासत में लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि घटना में और कौन-कौन लोग शामिल थे।
पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। दोनों समुदायों के लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई है। प्रशासन का कहना है कि दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ताकि क्षेत्र में दोबारा ऐसी कोई घटना न हो और आपसी भाईचारा बना रहे।
बड़ी खबरेंView All
फतेहपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग