ये बांग्लादेश नहीं… गुस्साए बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने तोड़ डाली मजार वायरल वीडियो के बाद एक गिरफ्तार

वीडियो सामने आने के बाद गांव और आसपास के इलाकों में तनाव की स्थिति बन गई। समुदाय विशेष के लोगों में घटना को लेकर गहरी नाराजगी देखी गई। वहीं प्रशासन को आशंका हुई कि मामला तूल पकड़ सकता है। हालात को संभालने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे। अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी गई।

पुलिस ने वीडियो और प्रारंभिक जांच के आधार पर बजरंग दल के भिटौरा प्रखंड संयोजक नरेंद्र हिंदू को हिरासत में लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि घटना में और कौन-कौन लोग शामिल थे।