फतेहपुर

समलैंगिक रिश्ता बना मौत की वजह: फतेहपुर में रेनू देवी ने 60 हजार की सुपारी देकर कराई पति की हत्या

Fatehpur News: फतेहपुर जिले में पति की हत्या के सनसनीखेज मामले ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है। आरोप है कि रेनू देवी ने अपने समलैंगिक रिश्ते में बाधा बने पति को 60 हजार रुपये की सुपारी देकर मरवा दिया, पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।

फतेहपुर

image

Mohd Danish

Jan 18, 2026

fatehpur wife husband murder supari case

समलैंगिक रिश्ता बना मौत की वजह | Image Video Grab

Wife husband murder Fatehpur: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से सामने आई यह घटना पूरे इलाके में सनसनी का विषय बन गई है। यहां एक महिला पर आरोप है कि उसने अपने ही पति की हत्या की साजिश रची और उसे सुपारी देकर अंजाम तक पहुंचाया। पुलिस के अनुसार, आरोपी महिला रेनू देवी का अपने ही गांव की एक महिला मालती देवी के साथ कथित प्रेम संबंध था, जिसे लेकर परिवार और गांव में पहले से ही चर्चा चल रही थी।

पति ने लगाई पत्नी पर पाबंदी

बताया जा रहा है कि रेनू देवी के पति सुमेर सिंह को जब इस रिश्ते की जानकारी हुई, तो उन्होंने दोनों महिलाओं के मिलने-जुलने पर कड़ी आपत्ति जताई। सुमेर सिंह ने इस संबंध को परिवार की प्रतिष्ठा से जोड़ते हुए रेनू पर रोक-टोक शुरू कर दी। इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच लगातार तनाव और विवाद बढ़ता चला गया।

60 हजार की सुपारी और रची गई खौफनाक योजना

पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि रेनू देवी ने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए जितेंद्र गुप्ता नाम के युवक से संपर्क किया। आरोप है कि रेनू ने 60 हजार रुपये की सुपारी देकर सुमेर सिंह की हत्या की योजना बनवाई। तय रणनीति के तहत घटना को अंजाम दिया गया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई।

आरोपी हिरासत में

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। शुरुआती पूछताछ और साक्ष्यों के आधार पर रेनू देवी और जितेंद्र गुप्ता को हिरासत में लिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है और हत्या से जुड़े सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है।

गांव में चर्चा और प्रशासन की सख्ती

इस सनसनीखेज मामले के सामने आने के बाद पूरे गांव में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और भरोसा दिलाया है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Published on:

18 Jan 2026 05:57 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Fatehpur / समलैंगिक रिश्ता बना मौत की वजह: फतेहपुर में रेनू देवी ने 60 हजार की सुपारी देकर कराई पति की हत्या

फतेहपुर

उत्तर प्रदेश

