समलैंगिक रिश्ता बना मौत की वजह: फतेहपुर में रेनू देवी ने 60 हजार की सुपारी देकर कराई पति की हत्या

Wife husband murder Fatehpur: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से सामने आई यह घटना पूरे इलाके में सनसनी का विषय बन गई है। यहां एक महिला पर आरोप है कि उसने अपने ही पति की हत्या की साजिश रची और उसे सुपारी देकर अंजाम तक पहुंचाया। पुलिस के अनुसार, आरोपी महिला रेनू देवी का अपने ही गांव की एक महिला मालती देवी के साथ कथित प्रेम संबंध था, जिसे लेकर परिवार और गांव में पहले से ही चर्चा चल रही थी।