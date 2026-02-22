दुल्हन का पालतू कुत्ता बना विलेन…घराती-बाराती पक्ष में हुई हिंसक झड़प, रिश्ते की डोर भी टूटी

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, पालतू कुत्ते को लेकर विवाह में बवाल
फतेहपुर जिले की खागा तहसील में हैरान करने वाली घटना हुई है, यहां एक शादी समारोह उस समय हिंसक हो गया गया जब दुल्हन के पालतू कुत्ते को किसी बाराती ने मार दिया। यह घटना होते ही दूल्हा और दुल्हन पक्ष के बीच जमकर मारपीट हो गई जिसमें कई लोग चोटिल हो गये और शादी भी रद्द करनी पड़ी।
जानकारी के मुताबिक गुरुवार को सुमित केसरवानी(25) की शादी तनु केसरवानी(19) से होनी थी। परिवार और रिश्तेदार खुशी के माहौल में शादी की रस्में निभा रहे थे। इसी दौरान एक ऐसी घटना घटी, जिसने पूरे समारोह को तनाव और अफरा-तफरी में बदल दिया।विवाद इतना बढ़ा कि दोनों परिवारों के बीच रिश्ते की डोर भी टूट गई।
पुलिस के मुताबिक, समारोह स्थल से कुछ दूरी पर दुल्हन का पालतू कुत्ता बंधा हुआ था, वह लगातार भौंक रहा था, जिससे दूल्हा पक्ष के कुछ लोगों ने उसे शांत कराने को कहा।
उन्होंने कथित तौर पर कुत्ते को शांत कराने की कोशिश की, इसी बीच एक व्यक्ति पर कुत्ते को मारने का आरोप लगा, जिसके बाद माहौल गरमा गया। दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हुई, जो जल्द ही हाथापाई में बदल गई।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, झड़प के दौरान कुर्सियों और डंडे जमकर चले ।दुल्हन पक्ष के तीन सदस्य ऋषभ केसरवानी, शुभम गुप्ता और संगीता देवी के सिर में चोटें आईं, एक अन्य व्यक्ति का हाथ टूट गया।
दूल्हे पक्ष के कुछ लोगों को भी मामूली चोटें आई हैं। अचानक भड़की हिंसा से समारोह स्थल पर अफरा-तफरी मच गई ,इस पुरे मामले में 5 लोग घायल हो गए है। नाराज दोनों पक्षों ने शादी समारोह को भी कैंसल कर दिया।
पूरे मामले पर SHO खागा आरके पटेल ने कहा कि अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, तहरीर मिलने पर आगे की कारवाई होगी।
बड़ी खबरेंView All
फतेहपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग