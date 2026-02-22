दुल्हन का पालतू कुत्ता बना विलेन…घराती-बाराती पक्ष में हुई हिंसक झड़प, रिश्ते की डोर भी टूटी

फतेहपुर जिले की खागा तहसील में हैरान करने वाली घटना हुई है, यहां एक शादी समारोह उस समय हिंसक हो गया गया जब दुल्हन के पालतू कुत्ते को किसी बाराती ने मार दिया। यह घटना होते ही दूल्हा और दुल्हन पक्ष के बीच जमकर मारपीट हो गई जिसमें कई लोग चोटिल हो गये और शादी भी रद्द करनी पड़ी।