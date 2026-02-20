लव मैरिज के 5 महीने बाद ही पति और पत्नी ने किया सुसाइड; फांसी लगाकर की आत्महत्या

बताया जा रहा है कि अमरजीत कुशवाहा ने 5 माह पहले अपने गांव की ही रहने वाली रेखा सोनकर के साथ लव मैरिज की थी। दोनों बिंदकी कस्बे के मोहल्ला बाराती नगर में एक 4 मंजिल मकान में किराए के कमरे में लगभग एक महीने से रह रहे थे। पुलिस शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम सहित अन्य विधिक प्रक्रिया में लगी ही थी कि इस दौरान अमरजीत की पत्नी रेखा कहीं दिखाई नहीं दी। जब वह नहीं दिखाई दी तो नीचे और आसपास देखा गया, तो पाया गया कि रेखा ने भी छत की रेलिंग पर लगे सरिया के सहारे कपड़े सूखने की रस्सी का फंदा लगाकर फांसी लगा ली है।