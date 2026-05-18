गैस लीक के बाद हुआ बड़ा ब्लास्ट! यूपी के फतेहपुर में हुआ धमाका; 9 लोग झुलसे; 8 गंभीर कानपुर रेफर

Gas Leak Accident: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में रविवार रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। गैस सिलेंडर से गैस लीक होने के बाद हुए जोरदार धमाके में 9 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। घटना कल्याणपुर थाना क्षेत्र के पिलखिनी गांव की है, जहां दो कमरों के एक मकान में अचानक ब्लास्ट होने से अफरा-तफरी मच गई।