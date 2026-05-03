NRI महिला की करोड़ों की संपत्ति पर रिश्तेदारों ने जमाया कब्जा, FIR दर्ज

फतेहपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के चूड़ी गली निवासी शिकायतकर्ता अतिया मुनीर ने एसपी को दिए शिकायती पत्र में बताया कि शादी के बाद वह लंदन में स्थायी रूप से रहने लगी थीं। पिता के इंतकाल के बाद उन्होंने जहानाबाद थाना क्षेत्र निवासी फुफेरे भाई अरशद जिया और उसकी पत्नी शबनम को अपनी संपत्ति की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी थी।अतिया मुनीर के अनुसार, चूड़ी गली और कटरा अब्दुलगनी स्थित पैतृक मकान तथा तीन दुकानें किराए पर चल रही थीं। मकान व दुकानों की मरम्मत के लिए उन्होंने विभिन्न तिथियों पर कुल सात लाख 29 हजार रुपये अरशद जिया के बैंक खाते में भेजे थे।