27 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

फतेहपुर

मंगेतर को छोड़ने जा रहा था युवक, आरोपियों ने जंगल में ले जाकर किया रेप, पैसे भी कराए ट्रांसफर

Jungle Rape Incident : उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में दिल दहला देने वाली वारदात: मंगेतर के साथ जा रही युवती से जंगल में दुष्कर्म, मारपीट और ब्लैकमेलिंग। एसपी के आदेश पर कार्रवाई, खागा कोतवाल लाइन हाजिर और दो आरोपी गिरफ्तार।

2 min read
Google source verification

फतेहपुर

image

Avaneesh Kumar Mishra

Apr 27, 2026

Rape Case

Fatehpur Rape Case : जंगल में युवती के साथ मंगेतर के सामने दुष्कर्म, PC- Patrika

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में 24 अप्रैल 2026 को एक ऐसी घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया, जिसे पढ़कर किसी का भी दिल दहल जाए। खागा क्षेत्र में अपनी मंगेतर के साथ घूमने निकला एक युवक अपनी होने वाली जीवनसाथी को मौसी के घर छोड़ने जा रहा था। दोनों थोड़ी देर के लिए दोनों नहर पुलिया के पास रुके और कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। तभी एक युवक वहां आ पहुंचा। कुछ देर बाद उसने अपने दो साथियों को भी बुला लिया।

तीनों युवकों ने अचानक दोनों को डरा-धमकाया और पास के घने जंगल में ले गए। वहां उन्होंने युवती और उसके मंगेतर की जमकर पिटाई की। विरोध करने पर और भी मारपीट की। आरोप है कि तीनों ने दोनों की अश्लील फोटो और वीडियो बना ली। इसके बाद युवराज नाम के आरोपी ने युवती के साथ जबरदस्ती की और दुष्कर्म किया। युवती को लगभग तीन घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया।

डरा धमकाकर 2500 रुपए भी ऐंठे

इस दौरान आरोपियों ने वीडियो बनवाकर यह जबरन कहलवाने की कोशिश की कि उनके साथ कुछ नहीं हुआ। फिर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मंगेतर के मोबाइल से UPI के जरिए 2500 रुपये ललित नाम के व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर करवा लिए गए। घटना के बाद दोनों को जान से मारने की धमकी देकर छोड़ दिया गया।

दोनों डरे-सहमे थे। अगले दिन वे खागा थाने पहुंचे, लेकिन वहां उनकी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हुई। निराश होकर वे सीधे एसपी अभिमन्यु मांगलिक के कैंप ऑफिस पहुंचे और पूरी घटना बताई। एसपी ने मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत जांच के आदेश दिए।

खागा कोतवाली के कोतवाल लाइन हाजिर

जांच में आरोप सही पाए गए। थाना स्तर पर लापरवाही बरतने के कारण खागा कोतवाल रमेश पटेल को लाइन हाजिर कर दिया गया। युवती की शिकायत पर तीनों आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म, बंधक बनाना, ब्लैकमेलिंग और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तीसरा आरोपी बबलू अभी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए 25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया गया है। युवती को मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में छानबीन कर रही है।

ये भी पढ़ें

यूट्यूबर शादाब जकाती पर फिर मुकदमा, बिना अनुमति ज्वेलरी शोरूम उद्घाटन पर निकाला रोड शो, FIR दर्ज
मेरठ
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

27 Apr 2026 07:15 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Fatehpur / मंगेतर को छोड़ने जा रहा था युवक, आरोपियों ने जंगल में ले जाकर किया रेप, पैसे भी कराए ट्रांसफर

बड़ी खबरें

View All

फतेहपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कर्ज के बोझ और तनाव के बीच टूटा जीवन, मालगाड़ी के सामने कूदकर युवक ने की आत्महत्या

फतेहपुर

चायवाले को पीतल का भगोना भेंट कर अखिलेश का तंज- मेरे पास भी एल्युमिनियम के बर्तन, मेरा घर भी सील होगा?

fatehpur chai shop akhilesh yadav raid controversy
फतेहपुर

अखिलेश यादव को चाय पिलाने वाले दुकानदार का बड़ा खुलासा, बोला— दुकान में घुसकर बहन और पिता के साथ की मारपीट

फतेहपुर

जिस दुकान पर अखिलेश यादव ने चाय पी उस पर फूड सेफ्टी विभाग का छापा, दुकानदार बोला- परेशान किया जा रहा

AI Generated Symbolic Image
फतेहपुर

नाबालिग साली को लेकर भागे जीजा ने 2 साले और उसके दोस्त को बोलेरो से रौंदा, तीनों की मौत

फतेहपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.