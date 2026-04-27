मंगेतर को छोड़ने जा रहा था युवक, आरोपियों ने जंगल में ले जाकर किया रेप, पैसे भी कराए ट्रांसफर

जांच में आरोप सही पाए गए। थाना स्तर पर लापरवाही बरतने के कारण खागा कोतवाल रमेश पटेल को लाइन हाजिर कर दिया गया। युवती की शिकायत पर तीनों आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म, बंधक बनाना, ब्लैकमेलिंग और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तीसरा आरोपी बबलू अभी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए 25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया गया है। युवती को मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में छानबीन कर रही है।