यूट्यूबर शादाब जकाती पर फिर मुकदमा, बिना अनुमति ज्वेलरी शोरूम उद्घाटन पर निकाला रोड शो, FIR दर्ज

शादाब जकाती पर फिर हुई FIR, PC- Patrika
मेरठ। सोशल मीडिया पर ‘10 रुपए का बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी…’ वाले वीडियो से मशहूर यूट्यूबर और इंफ्लुएंसर शादाब जकाती (शादाब हसन जकाती) एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। रविवार (26 अप्रैल 2026) को उन्होंने मेरठ के हापुड़ रोड स्थित वर्ल्ड स्क्वायर बिल्डिंग (ग्रैंड स्क्वायर कॉम्प्लेक्स) में जकाती ज्वेलर्स नाम से अपना ज्वेलरी शोरूम खोला। उद्घाटन के मौके पर बिना प्रशासनिक या पुलिस अनुमति के रोड शो निकालने और भारी भीड़ जुटाने के आरोप में उनके खिलाफ नौचंदी थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
शादाब जकाती ने शोरूम की ग्रैंड ओपनिंग के लिए भव्य रोड शो का आयोजन किया। इसमें क्रिकेटर रिंकू सिंह की बहन नेहा सिंह समेत कई सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम के दौरान करीब 2 हजार लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिससे हापुड़ रोड पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया। सड़क पर अफरा-तफरी मच गई और आम राहगीर घंटों फंस गए।
जाम की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोंसले ने बताया कि आम लोगों ने ही पुलिस को सूचना दी कि वे जाम में फंसे हैं। पुलिस ने पहले भीड़ को हटाकर रास्ता साफ कराया और शो को रोका। जांच में पता चला कि शादाब जकाती की तरफ से न तो प्रशासन से और न ही पुलिस से कोई अनुमति ली गई थी। धारा 163 (सार्वजनिक रास्ते पर बाधा डालना) का उल्लंघन पाए जाने पर उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई।
कार्यक्रम में पहुंची रिंकू सिंह की बहन नेहा सिंह ने कहा, “मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आज यहां आई। शादाब भाई ने मुझे इनवाइट किया था, बहुत खुशी हो रही है। मैं चाहूंगी कि शादाब भाई ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और नाम रोशन करते रहें।”
शादाब जकाती उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के इंचौली क्षेत्र के रहने वाले हैं। उन्होंने सऊदी अरब में ड्राइवर के रूप में काम किया था, जहां से वीडियो बनाना शुरू किया। उनका ‘10 वाला बिस्कुट’ वाला वीडियो वायरल हो गया, जिसे करोड़ों लोगों ने देखा। रैपर बादशाह, क्रिकेटर रिंकू सिंह और कुलदीप यादव जैसे सेलिब्रिटीज ने भी इस वीडियो को कॉपी किया। इससे उन्हें सोशल मीडिया पर अच्छी पहचान मिली।
पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक जगह पर बिना अनुमति भीड़ जुटाने और ट्रैफिक बाधित करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यह घटना शादाब जकाती की लोकप्रियता और विवादास्पद व्यवहार दोनों को एक बार फिर उजागर करती है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है।
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