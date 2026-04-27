27 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मेरठ

यूट्यूबर शादाब जकाती पर फिर मुकदमा, बिना अनुमति ज्वेलरी शोरूम उद्घाटन पर निकाला रोड शो, FIR दर्ज

Shadab Jakati FIR, : 10 रुपये का बिस्कुट' फेम यूट्यूबर शादाब जकाती के खिलाफ मेरठ में केस दर्ज। ज्वेलरी शोरूम के उद्घाटन पर बिना अनुमति रोड शो और धारा 163 के उल्लंघन का आरोप।

2 min read
Google source verification

मेरठ

image

Avaneesh Kumar Mishra

Apr 27, 2026

शादाब जकाती पर फिर हुई FIR, PC- Patrika

मेरठ। सोशल मीडिया पर ‘10 रुपए का बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी…’ वाले वीडियो से मशहूर यूट्यूबर और इंफ्लुएंसर शादाब जकाती (शादाब हसन जकाती) एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। रविवार (26 अप्रैल 2026) को उन्होंने मेरठ के हापुड़ रोड स्थित वर्ल्ड स्क्वायर बिल्डिंग (ग्रैंड स्क्वायर कॉम्प्लेक्स) में जकाती ज्वेलर्स नाम से अपना ज्वेलरी शोरूम खोला। उद्घाटन के मौके पर बिना प्रशासनिक या पुलिस अनुमति के रोड शो निकालने और भारी भीड़ जुटाने के आरोप में उनके खिलाफ नौचंदी थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

शादाब जकाती ने शोरूम की ग्रैंड ओपनिंग के लिए भव्य रोड शो का आयोजन किया। इसमें क्रिकेटर रिंकू सिंह की बहन नेहा सिंह समेत कई सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम के दौरान करीब 2 हजार लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिससे हापुड़ रोड पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया। सड़क पर अफरा-तफरी मच गई और आम राहगीर घंटों फंस गए।

जाम की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोंसले ने बताया कि आम लोगों ने ही पुलिस को सूचना दी कि वे जाम में फंसे हैं। पुलिस ने पहले भीड़ को हटाकर रास्ता साफ कराया और शो को रोका। जांच में पता चला कि शादाब जकाती की तरफ से न तो प्रशासन से और न ही पुलिस से कोई अनुमति ली गई थी। धारा 163 (सार्वजनिक रास्ते पर बाधा डालना) का उल्लंघन पाए जाने पर उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई।

कार्यक्रम में पहुंची रिंकू सिंह की बहन नेहा सिंह ने कहा, “मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आज यहां आई। शादाब भाई ने मुझे इनवाइट किया था, बहुत खुशी हो रही है। मैं चाहूंगी कि शादाब भाई ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और नाम रोशन करते रहें।”

शादाब जकाती उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के इंचौली क्षेत्र के रहने वाले हैं। उन्होंने सऊदी अरब में ड्राइवर के रूप में काम किया था, जहां से वीडियो बनाना शुरू किया। उनका ‘10 वाला बिस्कुट’ वाला वीडियो वायरल हो गया, जिसे करोड़ों लोगों ने देखा। रैपर बादशाह, क्रिकेटर रिंकू सिंह और कुलदीप यादव जैसे सेलिब्रिटीज ने भी इस वीडियो को कॉपी किया। इससे उन्हें सोशल मीडिया पर अच्छी पहचान मिली।

पहले भी शादाब जकाती पर हो चुकी FIR

  • नवंबर 2025 में उनकी गिरफ्तारी हुई थी, जब भाजपा नेता राहुल ठाकुर ने उन पर अश्लील कंटेंट बनाने का आरोप लगाया। वीडियो में एक बच्ची और महिलाओं के साथ अभद्र संवाद था, जिसके बाद उन्हें बाद में जमानत मिल गई।
  • फरवरी 2026 में एक महिला ने उन पर बलात्कार और गलत तरीके से कैद करने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई थी।

पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक जगह पर बिना अनुमति भीड़ जुटाने और ट्रैफिक बाधित करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

यह घटना शादाब जकाती की लोकप्रियता और विवादास्पद व्यवहार दोनों को एक बार फिर उजागर करती है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है।

ये भी पढ़ें

10 वाला बिस्कुट कितने का है जी…वाले शादाब जकाती पर FIR, महिला बोली- एक साल तक बंधक बनाया
मेरठ
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

27 Apr 2026 12:06 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / यूट्यूबर शादाब जकाती पर फिर मुकदमा, बिना अनुमति ज्वेलरी शोरूम उद्घाटन पर निकाला रोड शो, FIR दर्ज

बड़ी खबरें

View All

मेरठ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मेरठ में बाइक सवार युवकों ने पुलिस टीम पर की फायरिंग, भागते हुए एक बदमाश को लगी गोली

Encounter
मेरठ

मेरठ में होमगार्ड की परीक्षा देकर लौट रहे युवक को दरोगा ने थप्पड़ मारा गालियां दी! वीडियो वायरल

Meerut Police Video
मेरठ

संदिग्ध आतंकी तुषार के पिता का बड़ा बयान, बोले- दोषी हुआ तो खुद गोली मारूंगा: नोएडा में ATS ने पकड़ा था

tushar chauhan ats arrest isi case family
मेरठ

हर महीने 50 हजार रुपए देता था फिर भी मेरे बेटे को खा गई, नीले ड्रम वाली मुस्कान को देखकर रोने लगीं सौरभ की मां

मेरठ

मेरठ में आज से होमगार्ड परीक्षा शुरू,1.20 लाख अभ्यर्थी, 43 सेंटर, जानें पूरी डिटेल

UP Home Guard Bharti
मेरठ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.