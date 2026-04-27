यूट्यूबर शादाब जकाती पर फिर मुकदमा, बिना अनुमति ज्वेलरी शोरूम उद्घाटन पर निकाला रोड शो, FIR दर्ज

मेरठ। सोशल मीडिया पर ‘10 रुपए का बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी…’ वाले वीडियो से मशहूर यूट्यूबर और इंफ्लुएंसर शादाब जकाती (शादाब हसन जकाती) एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। रविवार (26 अप्रैल 2026) को उन्होंने मेरठ के हापुड़ रोड स्थित वर्ल्ड स्क्वायर बिल्डिंग (ग्रैंड स्क्वायर कॉम्प्लेक्स) में जकाती ज्वेलर्स नाम से अपना ज्वेलरी शोरूम खोला। उद्घाटन के मौके पर बिना प्रशासनिक या पुलिस अनुमति के रोड शो निकालने और भारी भीड़ जुटाने के आरोप में उनके खिलाफ नौचंदी थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।