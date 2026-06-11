अखिलेश यादव की बेटी पर अभद्र टिप्पणी का विरोध तेज, मेरठ में सपा का DM कार्यालय तक प्रदर्शन

DM कार्यालय पहुंचकर समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी को एक औपचारिक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के जरिए सपा नेताओं ने अपना साफ संदेश दिया है कि राजनीति में वैचारिक मतभेद अपनी जगह हैं लेकिन किसी नेता के परिवार और उनकी बेटी को निशाना बनाना एक बेहद घटिया और निंदनीय कृत्य है। कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से स्पष्ट मांग की है कि सोशल मीडिया पर इस तरह की भ्रामक पोस्ट और अभद्र टिप्पणी करने वाले सभी हैंडल्स को तुरंत चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।