‘भाजपा राज में ‘गर्मी की छुट्टी’, बिजली कटौती पर अखिलेश ने गीत लिखकर कसा तंज

बता दें कि इन दिनों यूपी के नोएडा, कानपुर और पीलीभीत समेत कई जिलों में बिजली कटौती से हाहाकार मचा हुआ है। पीलीभीत में तो हालात इतने खराब हैं कि वहां 15 घंटे तक की बिजली कटौती हो रही है। लोग परेशान होकर सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। इस अव्यवस्था को लेकर योगी सरकार के मंत्री संजय गंगवार का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वह बिजली विभाग के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से साफ कहा कि आप मत सोइए लेकिन जनता सोनी चाहिए। मंत्री ने खुद यह बात मानी है कि पिछले नौ सालों में ऐसी बिजली कटौती कभी नहीं देखी गई।