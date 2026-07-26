एक ही दिन दो बड़े नेताओं का निधन, BJP के जयप्रकाश चतुर्वेदी और कांग्रेस के हीरा सिंह बिष्ट ने दुनिया को कहा अलविदा

उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं इंटक के प्रदेश अध्यक्ष रहे हीरा सिंह बिष्ट के निधन पर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और तमाम नेताओं ने उनके निधन को प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति बताते हुए उन्हें गरीबों, मजदूरों, कर्मचारियों और वंचितों की आवाज उठाने वाला एक सच्चा जनप्रिय नेता बताया। उन्होंने कहा कि हीरा सिंह बिष्ट का जाना केवल कांग्रेस परिवार ही नहीं बल्कि उत्तराखंड की राजनीति और प्रदेश के पूरे श्रमिक आंदोलन के लिए एक अपूरणीय क्षति है। दिग्गज नेताओं ने उनके जनसेवा और श्रमिकों के अधिकारों के लिए किए गए अतुलनीय योगदान को याद करते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान देने तथा परिवार को यह असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है।