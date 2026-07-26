कांवड़ यात्रा पर सरकार का मेगा प्लान, हर रूट पर दौड़ेंगी स्पेशल बसें, कंट्रोल रूम करेगा 24 घंटे निगरानी

Kanwar Yatra UP 2026:उत्तर प्रदेशसरकार ने 30 जुलाई से शुरू होने वाली श्रावण मास की कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुचारु और सुविधाजनक बनाने के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए परिवहन विभाग ने अतिरिक्त बसों के संचालन से लेकर निगरानी व्यवस्था तक कई अहम फैसले लिए हैं।