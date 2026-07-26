UP Election: यूपी चुनाव से पहले नया सियासी मोड़: क्या साथ आएंगे ओवैसी और अखिलेश?

आगे क्या? अब सबकी निगाहें लखनऊ में सपा के शीर्ष नेतृत्व पर टिकी हैं। क्या अखिलेश यादव भाजपा को हराने के लिए ओवैसी के इस हाथ को थामेंगे या फिर अपने अकेले के दम पर और इंडिया (INDIA) गठबंधन के पुराने साथियों के भरोसे ही आगे बढ़ना पसंद करेंगे? फिलहाल, ओवैसी के इस दांव ने यूपी की चुनावी बिसात पर नए समीकरणों की चर्चा तेज कर दी है।