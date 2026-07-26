UP Election: यूपी चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी का दांव, अखिलेश यादव से बोले- अभी साथ आओ, बाद में मत पछताना

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के प्रस्ताव पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसे वोट बैंक की राजनीति करार दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और ओवैसी तुष्टिकरण की राजनीति में एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते रहे हैं। अब कौन बनेगा बड़ा भाईजान की प्रतिस्पर्धा छोड़कर दोनों भाईजान सहयोग की बात कर रहे हैं। ओवैसी ने अखिलेश यादव को दोस्ती का प्रस्ताव भेजा है। पूनावाला ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।