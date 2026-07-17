कांवड़ यात्रा: मेरठ में 10 फीट से ऊंची कांवड़ नहीं ले जा सकेंगे, 789 शिवालयों-मंदिरों में होगा जलाभिषेक, जानिए पूरी व्यवस्था

Kanwar Yatra Guidelines News: कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले मेरठ प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर बड़ा प्लान तैयार किया है। इस बार 10 फीट से ऊंची कांवड़ ले जाने पर रोक रहेगी, जबकि तय सीमा से बड़े डीजे की भी अनुमति नहीं होगी। पूरे जिले में 23 ड्रोन, 3500 से ज्यादा कैमरे, 18 क्यूआरटी और सैकड़ों पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। वहीं, 789 शिवालयों और मंदिरों में जलाभिषेक होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी कांवड़ संघों से शांति और अनुशासन बनाए रखने की अपील की।