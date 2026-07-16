राम मंदिर चढ़ावा चोरी: टिन्नू और मनीष से जेल में डेढ़ घंटे तक चली पूछताछ, पुलिस के हाथ लगे कई बड़े सुराग

सुभाष श्रीवास्तव और रमाशंकर मिश्रा की कस्टडी रिमांड पूरी होने के बाद पुलिस ने दोनों को फिर जिला जेल भेज दिया। इसके बाद गुरुवार सुबह करीब 8:30 बजे सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी और विवेचक अपनी टीम के साथ जिला जेल पहुंचे। यहां उन्होंने टिन्नू और मनीष यादव से करीब डेढ़ घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ में पुलिस ने चोरी के चढ़ावे की रकम कहां रखी गई, उसका इस्तेमाल कहां हुआ और उससे कौन-कौन सी संपत्तियां खरीदी गईं, इस बारे में जानकारी ली। साथ ही इस मामले में अन्य लोगों की भूमिका और पूरे नेटवर्क को लेकर भी दोनों आरोपियों से सवाल किए।