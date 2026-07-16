Ayodhya News: राम मंदिर ट्रस्ट के CEO पद के लिए जबरदस्त क्रेज, पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर भी मैदान में, 48 घंटे में 1000 से ज्यादा आवेदन

Ram Mandir Trust CEO Recruitment: श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए CEO पद को लेकर जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के सिर्फ 48 घंटे के भीतर 1,000 से ज्यादा आवेदन ट्रस्ट को मिल चुके हैं। खास बात यह है कि इस पद के लिए पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने भी आवेदन किया है। इतने कम समय में बड़ी संख्या में आवेदन आने के बाद इस भर्ती को लेकर चर्चा तेज हो गई है।