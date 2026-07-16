राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस: रिमांड में आरोपियों से पूछताछ के दौरान मिले नए सुराग, रकम छिपाने के तरीके पर भी हुए खुलासे

बुधवार को पुलिस ने रमाशंकर मिश्रा के पिता छड्डूलाल मिश्रा से भी करीब पांच घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ के दौरान उनके बैंक खातों, आय के स्रोत और संपत्तियों से जुड़ी जानकारी ली गई। छड्डूलाल मिश्रा, जो अयोध्या के एक मंदिर में पुजारी हैं, ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा पिछले चार-पांच वर्षों से अलग रह रहा था और काफी समय से दोनों के बीच कोई संपर्क नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि उनके बैंक खाते में मौजूद धन उनकी अपनी कमाई का है और कटरा क्षेत्र में खरीदी गई जमीन भी वैध आय से ली गई है। पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच के बाद उनके बैंक खाते को फ्रीज नहीं किया गया।