Ram Mandir Donation Dispute Row: ‘चोरी होने पर सजा चोर को मिलती है उसे बनाने वाले को नहीं’, संजय निषाद का बड़ा बयान

Ram Mandir Donation Dispute Case Ayodhya: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद (Sanjay Nishad) ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर तथ्यों से ज्यादा राजनीति कर रहा है। सरकार की नीति पूरी तरह स्पष्ट है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, जबकि किसी निर्दोष को परेशान नहीं किया जाएगा।