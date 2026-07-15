Ram Mandir Donation Dispute Row: जब पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को MLA ने जड़ा था थप्पड़! जानिए उनसे जुड़े 5 बड़े किस्से

साल 2015 के क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की हार के बाद अमिताभ ठाकुर ने तत्कालीन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को 1000 रुपये का चेक भेजा था। इसके साथ उन्होंने एक पत्र भी लिखा था, जिसमें हार के लिए व्यंग्यात्मक अंदाज में धन्यवाद दिया गया था। इसके अलावा अमिताभ ठाकुर फिल्मी गीत 'मुन्नी बदनाम हुई' और 'शीला की जवानी' जैसे गानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट का भी रुख कर चुके हैं।