जेल की तन्हाई बैरक में रात भर नहीं सोए अमिताभ ठाकुर, 29 साल की नौकरी में हुए 31 ट्रांसफर

भ्रष्टाचार और राजनीतिक दखल पर खुलकर बोलने की वजह से कई सरकारों से टकराव रहा। ट्रांसफर को 'सजा' माना जाता था। रिटायरमेंट के बाद भी सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय हैं, आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष हैं। हालिया गिरफ्तारी देवरिया के 1999 प्लॉट फर्जीवाड़ा मामले में हुई थी, जहां उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिली। अब कोडीन मामले में यह नया मोड़। ठाकुर के समर्थक इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। जांच जारी है, लेकिन यह मामला यूपी की सियासत में नया विवाद पैदा कर सकता है।