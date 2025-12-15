अनुपम खेर ने कहा, “उनकी फ्लाइट कैंसिल, अब शिकायत नहीं, राम भंडार खाना खाने जाऊंगा, जय बाबा विश्वनाथ

Anupam Kher Banaras visit बनारस पहुंचे फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने कहा कि वह शिकायत नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि कोई संस्था जानबूझकर ऐसा नहीं करती है। मैं भी बड़ा आदमी बनना चाहता हूं। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर हैदराबाद से बनारस एयरपोर्ट पहुंचे थे। जहां से उन्हें खजुराहो जाना था। लेकिन अचानक उन्हें बताया गया कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है। इस संबंध में अनुपम खेर ने 2 मिनट 46 सेकंड का एक वीडियो पोस्ट किया है। जिसमें आगे की यात्रा के संबंध में जानकारी दी है। बनारस एयरपोर्ट से आज नौ फ्लाइट कैंसिल हुई। जिसमें एयर इंडिया, इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट शामिल है।