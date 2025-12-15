अनुपम खेर ने कहा, “उनकी फ्लाइट कैंसिल, अब शिकायत नहीं, राम भंडार खाना खाने जाऊंगा, जय बाबा विश्वनाथ

(फोटो सोर्स- अनुपम खेर)
Anupam Kher Banaras visit बनारस पहुंचे फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने कहा कि वह शिकायत नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि कोई संस्था जानबूझकर ऐसा नहीं करती है। मैं भी बड़ा आदमी बनना चाहता हूं। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर हैदराबाद से बनारस एयरपोर्ट पहुंचे थे। जहां से उन्हें खजुराहो जाना था। लेकिन अचानक उन्हें बताया गया कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है। इस संबंध में अनुपम खेर ने 2 मिनट 46 सेकंड का एक वीडियो पोस्ट किया है। जिसमें आगे की यात्रा के संबंध में जानकारी दी है। बनारस एयरपोर्ट से आज नौ फ्लाइट कैंसिल हुई। जिसमें एयर इंडिया, इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट शामिल है।
उत्तर प्रदेश के बनारस पहुंचे अनुपम खेर ने कहा, "मैं कभी कंप्लेंट नहीं करता हूं। मैं हैदराबाद से बनारसी एयरपोर्ट पहुंचा हूं। यहां से उनकी फ्लाइट खजुराहो की थी, जहां पर खजुराहो फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। यहां पहुंच कर पता लगा कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। मैं इसलिए कंप्लेंट नहीं करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि कोई भी व्यक्ति या संस्था जानबूझकर ऐसा कार्य नहीं करती है। मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं। अब यहां से कोई और फ्लाइट नहीं है।"
अनुपम खेर ने कहा कि राम भंडार में जाकर के खाना खाऊंगा, कचौड़ी खाएंगे। आदमी जब परेशान हो तो अल्टरनेट खोज लेना चाहिए। अब वह बनारसी को देखेंगे। यहां से ट्रेन या सड़क मार्ग से खजुराहो फेस्टिवल में जा सकते हैं। फिलहाल खाना खाने जा रहा हूं।
अनुपम खेर ने कहा कि एक फ्रांस से महिला आई थी जो खजुराहो फेस्टिवल में भाग ले रही है। वह बहुत परेशान थी। एक टेक्स्ट मैसेज भी उन्होंने लिखा है। जिसमें उन्होंने लिखा है कि मेरे दादाजी कहते थे कि एक समस्या को कभी दो बार मत जियो, एक बार उसके विषय में सोच कर और एक बार उसे झेल कर। खजुराहो की कनेक्टिंग फ्लाइट कैंसिल हो गई है, मैं परेशान हूं लेकिन उन्होंने निश्चय किया है कि इसका मजा लूंगा। कुछ अच्छी कचौड़ी, चाट, गुलाब जामुन खाऊंगा और बाबा विश्वनाथ के दर्शन करूंगा। हर हर महादेव…
बड़ी खबरेंView All
वाराणसी
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग