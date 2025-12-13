बच्चे की चाहत, मौत का दरवाजा! 45 साल की अनुपमा पड़ोसी के साथ चाहती थी संबंध, आरोपी ने खोला राज

मुख्य आरोपी मोहित यादव (21) और उसकी पत्नी अंजलि चौहान (21) ने पुछताछ में खुलासा किया कि सीता का कोई बच्चा नहीं था, जिसकी वजह से वो परेशान रहती थी। इसी परेशानी के कारण महिला ने आरोपी मोहित यादव के साथ संबंध बनाना चाहती थी, लेकिन मोहित ने इस चीज को करने से साफ-साफ मना कर दिया, लेकिन महिला ने युवक पर दबाव बनाया कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो पुलिस में शिकायत कराने या झूठा केस ठोंकने की धमकी देती थी। मोहित ने इसकी जानकारी अपनी पत्नी को दी, जिसके बाद दोनों ने सीता को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। 11 दिसंबर 2025 की सुबह, जब सीता घर में अकेले थी, तो मोहित और अंजलि ,दोनों उसके घर के अंदर घूसे और सबसे पहले अनुपमा के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया, जिसे वो चीला न सके, फिर दोनों ने धारदार हथियार और सिलबट्टे से सिर पर लगातार वार किया और सीता को मौत के घाट उतार दिया।