9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

60 लाख रुपए की 30 हजार कोडीन युक्त सिरप बरामद, जानें किसका है कनेक्शन?

Codeine cough syrup seized in Varanasi : कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी और भंडारण के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है।

2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Avaneesh Kumar Mishra

Dec 09, 2025

वाराणसी से 60 लाख की कोडीन कफ सिरप बरामद, PC- X

वाराणसी : कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी और भंडारण के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। मंगलवार को रामनगर थाना क्षेत्र के सुजाबाद इलाके में एक खुफिया गोदाम पर छापेमारी की गई, जहां से लगभग 30 हजार शीशियां कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद हुईं। इनकी बाजार कीमत करीब 60 लाख रुपये आंकी गई है। यह गोदाम फरार मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के करीबी मनोज कुमार यादव का बताया जा रहा है।

एडीसीपी क्राइम सरवन टी ने दी जानकारी

एडीसीपी क्राइम सरवन टी ने बताया कि शुभम जायसवाल और उसके सहयोगियों की लगातार जांच की जा रही है। कोडीन युक्त कफ सिरप का बड़े पैमाने पर नशे के कारोबार में इस्तेमाल हो रहा था। सूचना मिली कि सुजाबाद में एक प्लॉट पर बने गोदाम में अवैध रूप से सिरप स्टोर किया गया है। छापेमारी में बड़ी मात्रा में सिरप जब्त किया गया।

उन्होंने आगे कहा कि यह मामला 19 नवंबर को रोहनिया थाने में छापे से जुड़ा है, जहां आजाद जायसवाल के गोदाम से करीब 200 करोड़ रुपये का कोडीन सिरप बरामद हुआ था। आजाद जायसवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज है और उनकी गाड़ी इसी सुजाबाद गोदाम से मिली है। यह सीधा कनेक्शन शुभम जायसवाल से जुड़ता है। बरामद माल रोहनिया मामले से संबंधित ही प्रतीत होता है।

ड्रग विभाग को सूचना, जांच जारी

एडीसीपी ने बताया कि ड्रग डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया गया है। मामले में शामिल अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। फरार शुभम जायसवाल की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है।

वाराणसी में चल रहा था बड़ा खेल

बनारस में फर्जी ड्रग लाइसेंस के जरिए कोडीन युक्त कफ सिरप की सप्लाई का बड़ा नेटवर्क चल रहा था। इस मामले में अब तक 28 फर्जी फर्म मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। शुभम जायसवाल को इस अवैध कारोबार का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। उसके पिता समेत कई लोग पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। जांच एसआईटी और क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है।

ये भी पढ़ें

गहरी नींद में मां-बाप के नीचे दबकर हो गई 26 दिन के बच्चे की मौत, दूध पिलाने उठी मां तो निकल पड़ी चीख
अमरोहा
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

09 Dec 2025 08:58 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / 60 लाख रुपए की 30 हजार कोडीन युक्त सिरप बरामद, जानें किसका है कनेक्शन?

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

वाराणसी में पुलिस चला रही है “ऑपरेशन टॉर्च”…सपा नेता की जमीन पर वर्षों से रह रहे हैं रोहिंग्या, नहीं मिला कोई वैध दस्तावेज

Up news, Varanasi
वाराणसी

रोजगार महाकुंभ 2025: 20 हजार युवाओं को तुरंत मिलेगी नौकरी! SBI, PNB समेत राज्य परिवहन निगम में मौका; ऐसे करें आवेदन

job fair preparations underway in varanasi how you can apply know annual package
वाराणसी

Cough Syrup: कफ सिरप तस्करी का बड़ा खुलासा, दुबई में छिपा आरोपी, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन से मचा हड़कंप

कफ सिरप तस्करी मामला: दाऊद गिरोह से जुड़ने और दुबई में पनाह लेने का खुलासा, पूर्वांचल में मचा हड़कंप (फोटो सोर्स : Police Media Cell )
वाराणसी

Ludo में हारने के बाद लिया खतरनाक बदला,भतीजे को डूबा कर मारा, आरोपी गिरफ्तार

Bhilwara Crime Devar kills Bhabhi in Chhajela Ka Kheda village
वाराणसी

घर में लगी भीषण आग, एक की मौत, पत्नी-बेटी घायल, चार गाड़ियां जलकर खाक

Jaisalmer fire massive fire
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.