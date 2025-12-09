60 लाख रुपए की 30 हजार कोडीन युक्त सिरप बरामद, जानें किसका है कनेक्शन?

वाराणसी : कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी और भंडारण के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। मंगलवार को रामनगर थाना क्षेत्र के सुजाबाद इलाके में एक खुफिया गोदाम पर छापेमारी की गई, जहां से लगभग 30 हजार शीशियां कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद हुईं। इनकी बाजार कीमत करीब 60 लाख रुपये आंकी गई है। यह गोदाम फरार मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के करीबी मनोज कुमार यादव का बताया जा रहा है।