60 लाख रुपए की 30 हजार कोडीन युक्त सिरप बरामद, जानें किसका है कनेक्शन?

वाराणसी से 60 लाख की कोडीन कफ सिरप बरामद
वाराणसी : कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी और भंडारण के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। मंगलवार को रामनगर थाना क्षेत्र के सुजाबाद इलाके में एक खुफिया गोदाम पर छापेमारी की गई, जहां से लगभग 30 हजार शीशियां कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद हुईं। इनकी बाजार कीमत करीब 60 लाख रुपये आंकी गई है। यह गोदाम फरार मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के करीबी मनोज कुमार यादव का बताया जा रहा है।
एडीसीपी क्राइम सरवन टी ने बताया कि शुभम जायसवाल और उसके सहयोगियों की लगातार जांच की जा रही है। कोडीन युक्त कफ सिरप का बड़े पैमाने पर नशे के कारोबार में इस्तेमाल हो रहा था। सूचना मिली कि सुजाबाद में एक प्लॉट पर बने गोदाम में अवैध रूप से सिरप स्टोर किया गया है। छापेमारी में बड़ी मात्रा में सिरप जब्त किया गया।
उन्होंने आगे कहा कि यह मामला 19 नवंबर को रोहनिया थाने में छापे से जुड़ा है, जहां आजाद जायसवाल के गोदाम से करीब 200 करोड़ रुपये का कोडीन सिरप बरामद हुआ था। आजाद जायसवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज है और उनकी गाड़ी इसी सुजाबाद गोदाम से मिली है। यह सीधा कनेक्शन शुभम जायसवाल से जुड़ता है। बरामद माल रोहनिया मामले से संबंधित ही प्रतीत होता है।
एडीसीपी ने बताया कि ड्रग डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया गया है। मामले में शामिल अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। फरार शुभम जायसवाल की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है।
बनारस में फर्जी ड्रग लाइसेंस के जरिए कोडीन युक्त कफ सिरप की सप्लाई का बड़ा नेटवर्क चल रहा था। इस मामले में अब तक 28 फर्जी फर्म मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। शुभम जायसवाल को इस अवैध कारोबार का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। उसके पिता समेत कई लोग पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। जांच एसआईटी और क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है।
वाराणसी
उत्तर प्रदेश
