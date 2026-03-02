डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को बताया ‘ढोंगी’, हिंदू उन पर विश्वास नहीं करता

अखिलेश यादव पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर किया पलटवार, PC- ANI
वाराणसी : वाराणसी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से पत्रकारों ने सवाल किया। उन्होंने पूछा, अखिलेश यादव शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के मामले में लगातार सरकार को घेरते आ रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं।
इस पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, 'अखिलेश यादव एक ढोंगी व्यक्ति हैं। जिन्होंने सदैव रामभक्तों, गौभक्तों का दमन किया। समाजवादी पार्टी या कांग्रेस जब भी ऐसा कुछ बोले तो मान लीजिए कि वे राजनीतिक ढोंग कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि रामभक्तों, राष्ट्रभक्तों, गौ भक्तों का कुछ वोट उनको मिल जाए।'
अखिलेश यादव पर कोई हिंदू विश्वास नहीं करता है। वह कुछ भी बोलते रहते हैं। वह सब ऐसा इसलिए ही बोलते हैं कि जो भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, कृष्ण भक्त हैं, राम भक्त हैं, शिव भक्त हैं…बस उनका वोट कैसे भी मिल जाए। मैं उन सभी अपने देश-प्रदेश के लोगों से कहना चाह रहा हूं कि 2047 तक देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार है फिर से कमल खिलेगा। जनता जो राम राज्य चाह रही है। भाजपा सरकार उसे देने का काम कर रही है।
अखिलेश यादव शंकराचार्य मुद्दे पर सरकार को लगातार घेरते आए हैं। बीजेपी से ज्यादा निंदनीय, गिरा हुआ काम कोई नहीं कर सकता है. बीजेपी किसी भी हद तक साजिश कर सकती है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि शंकराचार्य को फंसाने के लिए डिप्टी सीएम साजिश कर रहे हैं।
इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि, अगर किसी को मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है, तो वह सौ विधायक लेकर आए और मुख्यमंत्री बन जाए। उन्होंने यह भी कहा था कि यह ऑफर एक सप्ताह के लिए खुला है। अखिलेश के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई थी।
केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा की स्थिति लगातार कमजोर हो रही है। उन्होंने दावा किया कि 2027 ही नहीं, बल्कि 2047 तक भी समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आ पाएगी। उन्होंने कहा कि सपा की राजनीति अब खत्म होने की ओर है और पार्टी के नेताओं के बयान उनकी निराशा को दिखाते हैं।
