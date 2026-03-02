डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को बताया ‘ढोंगी’, हिंदू उन पर विश्वास नहीं करता

अखिलेश यादव पर कोई हिंदू विश्वास नहीं करता है। वह कुछ भी बोलते रहते हैं। वह सब ऐसा इसलिए ही बोलते हैं कि जो भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, कृष्ण भक्त हैं, राम भक्त हैं, शिव भक्त हैं…बस उनका वोट कैसे भी मिल जाए। मैं उन सभी अपने देश-प्रदेश के लोगों से कहना चाह रहा हूं कि 2047 तक देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार है फिर से कमल खिलेगा। जनता जो राम राज्य चाह रही है। भाजपा सरकार उसे देने का काम कर रही है।