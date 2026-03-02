2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

पुलिस ने 5 पर घोषित किया ₹25-₹25 हजार का इनाम, BHU में छात्र पर की थी फायरिंग

बीएचयू में छात्र पर फायरिंग करने के मामले में नामजद 5 आरोपियों के खिलाफ 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। छात्र को टारगेट करके उसके ऊपर कई राउंड फायरिंग की गई थी....

less than 1 minute read
Google source verification

वाराणसी

image

Vijendra Mishra

Mar 02, 2026

वाराणसी: पुलिस ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र और उसके दोस्त पर फायरिंग करने के मामले में 5 आरोपियों के ऊपर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। घटना के बाद विश्वविद्यालय का माहौल तनावपूर्ण हो गया था। इस दौरान मौके से चार खाली कारतूस भी बरामद हुए थे।

दर्ज है नामजद एफआईआर

काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र रोशन मिश्रा और उसके साथी पर 21 फरवरी की रात फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने मामले में फरार पांच लोगों के ऊपर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। घटना के बाद पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर लंका थाने में नामजद लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की थी।

इनके ऊपर घोषित हुआ इनाम

पुलिस ने तापस राय, अभिषेक उपाध्याय, पीयूष कुमार तिवारी, ऋषभ राय और क्षितिज उपाध्याय के ऊपर या इनाम घोषित किया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए इस मामले का संज्ञान पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने लिया था। बताया जा रहा है कि फायरिंग करने का आरोप दो पूर्व छात्रों और वर्तमान के तीन छात्रों के ऊपर लगा था। वहीं, विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी कहा है कि आरोपी छात्रों को डिबार किया जाएगा।

क्या थी घटना

पीड़ित रोशन मिश्रा के मुताबिक, वह 21 फरवरी की रात खाना खाने के बाद बिरला-ए हॉस्टल के बाहर अपने दोस्त के साथ टहल रहा था। इसी दौरान एक बाइक पर सवार होकर तीन लोग आए और उसके ऊपर फायरिंग की। फायरिंग की घटना के बाद वह जान बचाने के लिए हॉस्टल की तरफ भागा, जबकि बाइक सवार मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने में सफल रहे। घटना के बाद गुस्साए बिरला-ए छात्रावास के छात्रों ने परिसर में जमकर हंगामा किया था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

02 Mar 2026 09:08 am

Published on:

02 Mar 2026 09:07 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / पुलिस ने 5 पर घोषित किया ₹25-₹25 हजार का इनाम, BHU में छात्र पर की थी फायरिंग

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालु और महिला पत्रकार से हुए दुर्व्यवहार का सीएम ने लिया संज्ञान, दी हिदायत

वाराणसी

काशी विश्वनाथ मंदिर में सुगम दर्शन के नाम पर करते थे धन उगाही, 8 गिरफ्तार

वाराणसी

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने ‘गोप्रतिष्ठार्थ धर्म युद्ध शंखनाद यात्रा’ का किया ऐलान, ईरान-अमेरिका युद्ध पर भी दिया बयान

वाराणसी

चंद्रग्रहण पर 2.45 मिनट बंद रहेगा विश्वनाथ मंदिर, श्रद्धालुओं से की गई यह अपील

वाराणसी

खामेनेई की मौत पर बनारस में शिया समुदाय का 7 दिन का शोक, सोमवार को जलसे का आयोजन

Ali Khamenei death, Shia protest in India, Shia community protest Lucknow, India Shia reaction on Iran, Israel US attack on Iran,
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.