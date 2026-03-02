पुलिस ने 5 पर घोषित किया ₹25-₹25 हजार का इनाम, BHU में छात्र पर की थी फायरिंग

पीड़ित रोशन मिश्रा के मुताबिक, वह 21 फरवरी की रात खाना खाने के बाद बिरला-ए हॉस्टल के बाहर अपने दोस्त के साथ टहल रहा था। इसी दौरान एक बाइक पर सवार होकर तीन लोग आए और उसके ऊपर फायरिंग की। फायरिंग की घटना के बाद वह जान बचाने के लिए हॉस्टल की तरफ भागा, जबकि बाइक सवार मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने में सफल रहे। घटना के बाद गुस्साए बिरला-ए छात्रावास के छात्रों ने परिसर में जमकर हंगामा किया था।