1 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने ‘गोप्रतिष्ठार्थ धर्म युद्ध शंखनाद यात्रा’ का किया ऐलान, ईरान-अमेरिका युद्ध पर भी दिया बयान

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने 'गोप्रतिष्ठार्थ धर्म युद्ध शंखनाद यात्रा' का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी को दिए गए 40 दिन में से 30 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला...

2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Vijendra Mishra

Mar 01, 2026

pc- patrika

वाराणसी: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्वयं को असली हिंदू साबित करने और गाय को राज्य माता का दर्जा देने के लिए दिए गए 40 दिन के समय में से 30 दिन की अवधि पूर्ण हो चुकी है। इसको लेकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रेस वार्ता की है। शंकराचार्य ने 'गोप्रतिष्ठार्थ धर्म युद्ध शंखनाद यात्रा' का ऐलान किया है।

लखनऊ कूच करेंगे शंकराचार्य

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिए गए समय सीमा में से 30 दिन पूरे हो चुके हैं और 11 मार्च को 'गोप्रतिष्ठार्थ धर्म युद्ध शंखनाद यात्रा' के लिए समय सीमा घोषित की गई है। इसके लिए वह लखनऊ के लिए कूच करेंगे। उन्होंने देशभर के धर्माचार्य से इस धर्म युद्ध में शामिल होने की अपील की है।

लखनऊ कूच से पहले होगा हनुमान चालीसा का पाठ

शंकराचार्य ने बताया कि 6 मार्च को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर वह काशी से प्रस्थान करेंगे। इससे पहले वह संकट मोचन मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। शंकराचार्य ने बताया कि पूजा पाठ के बाद जौनपुर सुल्तानपुर, रायबरेली होते हुए वह लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। उन्होंने गौ माता को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि 11 मार्च का लखनऊ आगमन शासन के लिए अंतिम चेतावनी सिद्ध होगा।

धर्म युद्ध समाप्त इसलिए लड़े जा रहे भौतिक युद्ध: शंकराचार्य

अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमले पर भी शंकराचार्य ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम इस युद्ध में शांति के लिए कामना नहीं करते। हम चाहते हैं कि जिस भी देश को ज्यादा घमंड हो, वह इस युद्ध में टूट जाए। उन्होंने कहा कि विश्व में धर्म युद्ध की समाप्ति हो चुकी है, इसीलिए अब भौतिक युद्ध लड़े जा रहे हैं।

युद्ध के बीच फंसे भारतीयों को निकाला जाए: शंकराचार्य

उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी निशाना साधा है। शंकराचार्य ने कहा कि ट्रंप शांति और नोबेल पुरस्कार की रेस में शामिल होते हैं। शांति की बात भी करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वह युद्ध की तैयारी भी करने में लगे रहते हैं। शंकराचार्य ने भारत सरकार से मांग की है कि इस युद्ध के बीच में फंसे भारतीयों को जल्द से जल्द वापस उनके देश लाया जाए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

01 Mar 2026 04:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने ‘गोप्रतिष्ठार्थ धर्म युद्ध शंखनाद यात्रा’ का किया ऐलान, ईरान-अमेरिका युद्ध पर भी दिया बयान

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

चंद्रग्रहण पर 2.45 मिनट बंद रहेगा विश्वनाथ मंदिर, श्रद्धालुओं से की गई यह अपील

वाराणसी

खामेनेई की मौत पर बनारस में शिया समुदाय का 7 दिन का शोक, सोमवार को जलसे का आयोजन

Ali Khamenei death, Shia protest in India, Shia community protest Lucknow, India Shia reaction on Iran, Israel US attack on Iran,
वाराणसी

सड़क दुर्घटना में BHU के छात्र की मौत, लापरवाही का लगा आरोप, छात्रों ने किया हंगामा

वाराणसी

बनारस ने बनाया नया कीर्तिमान, रोपे गए 3 लाख से अधिक पौधे, शहरी वन क्षेत्र स्थापित करने की योजना

वाराणसी

वाराणसी पहुंचे सीएम योगी, सर्किट हाउस में अधिकारियों संग करेंगे बैठक, दर्शन पूजन का भी है कार्यक्रम

वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.