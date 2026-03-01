शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने ‘गोप्रतिष्ठार्थ धर्म युद्ध शंखनाद यात्रा’ का किया ऐलान, ईरान-अमेरिका युद्ध पर भी दिया बयान

शंकराचार्य ने बताया कि 6 मार्च को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर वह काशी से प्रस्थान करेंगे। इससे पहले वह संकट मोचन मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। शंकराचार्य ने बताया कि पूजा पाठ के बाद जौनपुर सुल्तानपुर, रायबरेली होते हुए वह लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। उन्होंने गौ माता को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि 11 मार्च का लखनऊ आगमन शासन के लिए अंतिम चेतावनी सिद्ध होगा।