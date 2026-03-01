बनारस ने बनाया नया कीर्तिमान, रोपे गए 3 लाख से अधिक पौधे, शहरी वन क्षेत्र स्थापित करने की योजना

शहरी वन की विशेषता इसकी बनावट है, इसे कल 60 सेक्टर में बांटा गया है, जिससे गंगा के उस पार एक हरा भरा मिनी काशी का स्वरूप नजर आएगा। यह परियोजना केवल हरियाली तक सीमित नहीं है। इससे नगर निगम के लिए आय के स्रोत भी खुलेंगे। मध्य प्रदेश की एक संस्था के साथ हुए समझौते के तहत तीसरे वर्ष से ही करीब 2 करोड़ रुपए की आय होने लगेगी। वहीं, 7 वर्ष में यह आय करीब 7 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच सकती है।