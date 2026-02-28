LBS एयरपोर्ट पर विदेशी यात्री से बरामद हुआ सैटेलाइट फोन, मुंबई जा रहा था शख्स, पूछताछ जारी

जानकारी के मुताबिक, एयरपोर्ट में एंट्री के दौरान सीआईएसएफ द्वारा की जा रही स्क्रीनिंग में स्विट्जरलैंड के रहने वाले एंड्रयू सीरिल नामक विदेशी यात्री के बैग में कुछ संदिग्ध दिखाने के बाद सीआईएसएफ कर्मियों ने बैग खुलवाकर देखा तो उसमें एक सैटेलाइट फोन पड़ा था। सैटेलाइट फोन मिलाने के बाद सीआईएसएफ ने इसकी जानकारी लोकल पुलिस को दी। इसके साथ ही इंटेलिजेंस की टीम ने भी एयरपोर्ट पहुंचकर विदेशी नागरिक को हिरासत में ले लिया।