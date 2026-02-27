झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती: HC से गिरफ्तारी पर रोक के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद

उन्होंने कहा कि आशुतोष ब्रह्मचारी ने जिन बातों को जनता के सामने रखा और जिस तरह से झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया, आज उसकी कलाई न्यायालय में खुल गई। हम इस बात के साक्षी बने हैं कि एक व्यक्ति झूठा प्रोपेगेंडा लेकर लोगों के सामने आता है, सभी को अपने पीछे घूमने की कोशिश करता है, कानून का किस तरह से दुरुपयोग होता है, यह सब हमने देख लिया। शंकराचार्य ने कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाने को सत्य की जीत बताया है।