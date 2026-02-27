BHU के छात्रों को होली खेलने से रोकने का आरोप, बंद कराया डीजे, धरने पर बैठे शिक्षार्थी

वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कला संकाय के छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर आरोप लगाया है कि छात्रावास के छात्रों को होली नहीं खेलने दिया गया। छात्रों का आरोप है कि हॉस्टल के कैंपस में बजाए जा रहे डीजे को चीफ प्रॉक्टर के आदेश पर बंद करवा दिया गया। इसके साथ ही पानी के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई। छात्रों ने आरोप लगाते हुए बिरला चौराहे पर धरना प्रदर्शन शुरू किया है।