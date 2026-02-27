27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

वाराणसी में युवती संग सामूहिक दुष्कर्म, मोबाइल बनवाने के बहाने ले गई थी सहेली, 5 लोगों पर आरोप

चौबेपुर थानाक्षेत्र के एक गांव कि युवती ने अपने साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया है। युवती ने 5 लोगों के नाम बताए हैं। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है....

less than 1 minute read
Google source verification

वाराणसी

image

Vijendra Mishra

Feb 27, 2026

Gang rape of teenage girl

Gang rape of teenage girl (Representational Photo)

वाराणसी: चौबेपुर थाना क्षेत्र में एक युवती संग सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पांच लोगों ने उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि उसकी बेटी को उसकी सहेली अपने साथ बाजार जाने के लिए कह कर साथ लेकर गई थी।

मोबाइल बनवाने के लिए सहेली के साथ गई थी बाजार

जानकारी के मुताबिक, चौबेपुर थाना क्षेत्र के कैथी इलाके के एक गांव की 18 वर्षीय युवती ने आरोप लगाया है कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। पीड़िता के परिजनों ने बताया कि बुधवार शाम गांव में उनके घर के पास रहने वाली पीड़िता की एक सहेली उसे उसका मोबाइल बनवाने के लिए कह कर कैथी बाजार लेकर गई थी। देर रात तक जब घर नहीं लौटी तो परिजनों ने सहेली से पूछताछ की, जिसके बाद उसने अभिज्ञता जताई।

गंगा किनारे से बरामद हुई युवती

परिजनों का आरोप है कि अगले दिन सुबह खोजबीन करने पर युवती गंगा के किनारे रेत में लिपटी हुई मिली। इसके बाद उसे पानी पिलाया गया और वह होश में आई। होश में आने के बाद युवती ने परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। आरोप है कि परिजन पुलिस थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया।

एक आरोपी गिरफ्तार

घटना बड़े अधिकारियों की जानकारी में आने के बाद पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और पीड़िता का मेडिकल कबीर चौरा स्थित मंडली अस्पताल में करवाया गया है। पुलिस के मुताबिक, पिता द्वारा तहरीर मिलने के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

27 Feb 2026 04:31 pm

Published on:

27 Feb 2026 04:30 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / वाराणसी में युवती संग सामूहिक दुष्कर्म, मोबाइल बनवाने के बहाने ले गई थी सहेली, 5 लोगों पर आरोप

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

शंकराचार्य के वकील को धमकाने वाला निकला लॉ का छात्र, पुलिस ने किया गिरफ्तार

वाराणसी

कफ सिरप मामले में ₹25000 के इनामी समेत दो गिरफ्तार, की थी ₹2 करोड़ की अवैध खरीद-फरोख्त

वाराणसी

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के मठ में 5 स्टार होटल जैसी सुविधाओं का दावा! शिष्य मुकुंदानंद ने बताया सच

वाराणसी

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत याचिका पर HC में आज सुनवाई, शंकराचार्य बोले- करवा लें नार्को टेस्ट

वाराणसी

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को सता रहा मौत का डर, जेल में हत्या की जताई आशंका

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने खोले कई ‘राज’
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.