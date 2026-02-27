वाराणसी में युवती संग सामूहिक दुष्कर्म, मोबाइल बनवाने के बहाने ले गई थी सहेली, 5 लोगों पर आरोप

जानकारी के मुताबिक, चौबेपुर थाना क्षेत्र के कैथी इलाके के एक गांव की 18 वर्षीय युवती ने आरोप लगाया है कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। पीड़िता के परिजनों ने बताया कि बुधवार शाम गांव में उनके घर के पास रहने वाली पीड़िता की एक सहेली उसे उसका मोबाइल बनवाने के लिए कह कर कैथी बाजार लेकर गई थी। देर रात तक जब घर नहीं लौटी तो परिजनों ने सहेली से पूछताछ की, जिसके बाद उसने अभिज्ञता जताई।