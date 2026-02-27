शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के मठ में 5 स्टार होटल जैसी सुविधाओं का दावा! शिष्य मुकुंदानंद ने बताया सच

मठ में किसी भी तरह की सुविधाएं मौजूद नहीं हैं। यहां दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं, इस वजह से जमीन पर दरी बिछाई गई है, ताकि वह आराम से इस पर बैठ सके। इसके साथ ही मुकुंदानंद ने बताया कि हमारे मठ को शिश महल कहा जा रहा है, इसका एकमात्र कारण हो सकता है कि मठ में जगह-जगह शीशे लगाए गए हैं, जिससे लोग आर पार देख सकते हैं। शायद लोग इसे ही शीश महल समझ बैठे हैं।