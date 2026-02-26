क्या आशुतोष ब्रह्मचारी को यूपी पुलिस ने प्रवक्ता रखा है: मेडिकल रिपोर्ट में बच्चों संग यौन शोषण की पुष्टि के दावे पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद

शंकराचार्य ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि पूरी कहानी को मनगढ़ंत तरीके से बनाया गया है और इस मामले को तूल दिया जा रहा है। भारत में कानून, पुलिस और सरकार का किस तरह से दुरुपयोग हो सकता है, यह इसका जीता जागता उदाहरण है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाया है कि एपिस्टिन की फाइल में बड़े-बड़े लोगों के नाम शामिल है और भारत के भी कुछ बड़े लोग उसमें हो सकते हैं। इसी वजह से शंकराचार्य के मामले को तूल दिया जा रहा है।