एसटीएफ ने शातिर गो-तस्कर को वाराणसी में दबोचा, चंदौली पुलिस ने रखा था ₹50 हजार का इनाम

एसटीएफटी की वाराणसी यूनिट ने कई दिनों से फरार चल रहे शातिर गो-तस्कर मोहम्मद अरशद को गिरफ्तार किया है। अरशद के खिलाफ 2024 में चंदौली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था और उसके ऊपर ₹50 हजार का इनाम रखा गया था। एसटीएफ के मुताबिक, चंदौली के कोतवाली थाना अंतर्गत 2024 में तीन वाहनों से 34 गोवंश बरामद हुए थे। इस मामले में तीन तस्करों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। इसी मामले में अरशद का नाम सामने आया था।