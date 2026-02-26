बाबा विश्वनाथ के दरबार पहुंचे शिवराज सिंह चौहान, शंकराचार्य के सवाल पर बोले- हर हर महादेव

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। इस दौरान उनके साथ काफी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। दर्शन के बाद उन्होंने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि हमें बाबा विश्वनाथ के दर्शन हुए। भगवान भोलेनाथ सब के ऊपर कृपा बरसाएं, ऐसी मेरी कामना है। हमने बाबा विश्वनाथ से कामना की है कि एक गौरवशाली, शक्तिशाली, विकसित और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो।