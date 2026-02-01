महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष संग कपड़े खरीदने गईं महिलाओं ने चुराए अंडरगारमेंट्स, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, सीसीटीवी वायरल

जानकारी के मुताबिक, सुदीप सिंह नामक एक व्यापारी ने पुलिस को तहरीर दी है और आरोप लगाया है कि लाहुराबीर स्थित उनके कपड़े के स्टोर से मंगलवार की शाम कुछ कपड़े की चोरी हुई है। उन्होंने बताया कि कुछ अज्ञात महिलाएं उनके स्टोर में पहुंची थी और करीब ₹10000 का सामान चोरी कर ले गईं। उन्होंने पुलिस को घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सौंपा है, जिसमें एक महिला अंडरगारमेंट्स चुराते नजर आ रही हैं।