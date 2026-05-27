हरियाली के साथ यूपी का सबसे ऊंचा शिवलिंग! काशी में तैयार होगा ‘हाईटेक’ पार्क, 100 करोड़ से अधिक का है बजट

पार्क को लेकर नगर निगम के अधिकारी काफी उत्साहित हैं और इसका ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया गया है। जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है और अनुमान है कि इसके भव्य रूप को निखर कर सामने आने में 104 करोड़ रुपए की लागत आएगी। फिलहाल शुरुआती दौर में इसे करीब 45 करोड़ रुपए से विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जैसे ही शासन स्तर से इस प्रोजेक्ट के लिए अनुमति मिलेगी, वैसे ही इसका निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए जगह भी चिन्हित किया जा चूका है।