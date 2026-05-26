26 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

बकरीद से पहले पूर्वांचल की सबसे बड़ी बकरा मंडी पर लगा ताला: स्थानीय लोगों ने उठाए सवाल, नगर आयुक्त ने बताई कार्रवाई की वजह

Varanasi news: वाराणसी के बेनियाबाग पार्क में पूर्वांचल की सबसे बड़ी बकरा मंडी लगती है, लेकिन बकरीद से ठीक पहले इस मंडी को हटा दिया गया है। कुछ लोग इस मंडी को पुराने स्थान से हटाने का विरोध कर रहे हैं। नगर आयुक्त ने मंडी को हटाने की वजह बताई है।

2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Vijendra Mishra

May 26, 2026

Varanasi bakra mandi closed

बेनियाबाग में बकरा मंडी पर लगा ताला (Image: Patrika)

वाराणसी के बेनियाबाग के पार्क में लगने वाली बकरा मंडी को बंद कर दिया गया है। बकरीद से ठीक पहले नगर निगम द्वारा की गई यह कार्रवाई अब सवालों के घेरे में है। ऐसे में लोगों ने तरह तरह के सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि यहां बकरा मंडी 3 दशक से संचालित हो रही थी, लेकिन इस साल इसे बंद कर दिया गया। इस बारे में नगर आयुक्त ने बताया है कि मंडी को फिलहाल स्थाई रूप से हटा दिया गया है और इसे कहीं और शिफ्ट किया जाएगा।

क्या बोले नगर आयुक्त

दरअसल, वाराणसी के बेनियाबाद पार्क में पूर्वांचल की सबसे बड़ी बकरा मंडी लगती है, लेकिन बकरीद से ठीक पहले इस मंडी को हटाए जाने को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। बताया जा रहा है कि स्मार्ट सिटी ने यहां मंडी लगाने के लिए परमिशन दी थी, लेकिन नगर निगम ने बाद में इसे कैंसिल कर दिया और बकरा मंडी को वहां से हटा दिया। वहीं, इस बारे में नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया है कि मंडी को बंद करने की एक नहीं, बल्कि कई वजह थीं।

विश्वनाथ मंदिर परिक्षेत्र बना वजह

नगर आयुक्त ने बताया कि स्मार्ट सिटी की तरफ से बकरा मंडी के लिए बेनियाबाग पार्क में परमिशन दी गई थी, लेकिन इसी बीच नगर निगम को या शिकायत मिली कि जानवरों को रखने के लिए वहां पर्याप्त इंतजाम नहीं है। इसके साथ ही वह क्षेत्र विश्वनाथ मंदिर परिक्षेत्र के दो किलोमीटर के दायरे में आता है, इस वजह से सनातन की भावना को ध्यान में रखते हुए भी इस मंडी को स्थाई तौर पर बंद करने का फैसला किया गया। उन्होंने बताया है कि अब यह मंडी किसी दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने की योजना बनाई जा रही है।

नगर आयुक्त ने गंदगी का भी दिया हवाला

नगर आयुक्त ने बताया है कि जिस स्थान पर मंडी थी, वहां गंदगी काफी ज्यादा फैली हुई थी और नगर निगम को इसकी शिकायत की गई थी। इसके बाद सोमवार को नगर निगम की टीम पहुंची और मंडी को स्थाई तौर पर ताला लगा दिया। उन्होंने कहा है कि यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि बकरीद पर दी जाने वाली कुर्बानी में कोई दिक्क़त ना आए और वह मानकों के अनुरूप हो। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक और खुले स्थानों पर कुर्बानी देना कानून के खिलाफ है।

दरअसल करीब 34 साल से बेनियाबाग पार्क में बकरा मंडी संचालित हो रही थी। अब इसे बंद किए जाने के बाद स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बेनिया इलाके के रहने वल्ड मोहम्मद इश्तियाक ने बताया कि बकरीद से ठीक पहले बकरा मंडी को बंद करना कहीं से भी जायज नहीं है। उन्होंने बताया कि पूर्वांचल के विभिन्न हिस्सों से लोग यहां पहुंचते हैं और बकरा खरीदने का काम करते हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से भी लोग यहां बकरा मंडी लगाने आते हैं। दरअसल, बकरीद से पहले नगर निगम द्वारा की गई इस कार्रवाई को मुस्लिम समुदाय धर्म विशेष से जोड़कर देख रहा है।

ये भी पढ़ें

‘एक जोड़ी बैल दिला दीजिए साहब’, बलिया में डीएम कार्यालय पहुंचे किसान ने की अनोखी मांग, डीजल-पेट्रोल की किल्लत का दिया हवाला
बलिया
बलिया में बैल की डिमांड

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

26 May 2026 05:00 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / बकरीद से पहले पूर्वांचल की सबसे बड़ी बकरा मंडी पर लगा ताला: स्थानीय लोगों ने उठाए सवाल, नगर आयुक्त ने बताई कार्रवाई की वजह

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

रोटी खिलाते ही भड़की गाय, वाराणसी में साथ लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे थे सपाई, सड़क पर खूब छकाया

Sp workers cow protest
वाराणसी

कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को बताया थूक चाटने वाला दो कौड़ी का नेता

Cabinet minister anil rajbhar
वाराणसी

पूर्वांचल में हीट स्ट्रोक अलर्ट: लू से बचने के लिए जानें आयुर्वेद विशेषज्ञ की क्या है खास सलाह

Heat wave alert Varanasi news
वाराणसी

नौतपा की शुरुआत, विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए हुई व्यवस्था खास, सुगमता से होंगे दर्शन

Shree kashi vishwanath
वाराणसी

‘आइए VIP दर्शन कराते हैं’ कहकर विश्वनाथ धाम आए श्रद्धालुओं को लगाते थे चूना, पुलिस ने परिसर के पास से दौड़ाकर 25 को पकड़ा

Vishwanath dham Varanasi
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.