बकरीद से पहले पूर्वांचल की सबसे बड़ी बकरा मंडी पर लगा ताला: स्थानीय लोगों ने उठाए सवाल, नगर आयुक्त ने बताई कार्रवाई की वजह

दरअसल करीब 34 साल से बेनियाबाग पार्क में बकरा मंडी संचालित हो रही थी। अब इसे बंद किए जाने के बाद स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बेनिया इलाके के रहने वल्ड मोहम्मद इश्तियाक ने बताया कि बकरीद से ठीक पहले बकरा मंडी को बंद करना कहीं से भी जायज नहीं है। उन्होंने बताया कि पूर्वांचल के विभिन्न हिस्सों से लोग यहां पहुंचते हैं और बकरा खरीदने का काम करते हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से भी लोग यहां बकरा मंडी लगाने आते हैं। दरअसल, बकरीद से पहले नगर निगम द्वारा की गई इस कार्रवाई को मुस्लिम समुदाय धर्म विशेष से जोड़कर देख रहा है।