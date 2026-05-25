रोटी खिलाते ही भड़की गाय, वाराणसी में साथ लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे थे सपाई, सड़क पर खूब छकाया

दरअसल, सोमवार को नौतपा की शुरुआत होते ही तपती धूप में जिला मुख्यालय पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जीशान अपने करीब एक दर्जन कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे थे। उनके साथ एक गाय भी थी और कार्यकर्ताओं की मांग थी कि गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करना शुरू किया, जिससे गाय घबरा उठी। वहीं, गाय को शांत करने के लिए एक कार्यकर्ता ने जैसे ही रोटी खिलाई वैसे ही गाय सींग से धकेलते हुए कार्यकर्ताओं को सड़क पर दौड़ने लगी।