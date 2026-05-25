पूर्वांचल में हीट स्ट्रोक अलर्ट: लू से बचने के लिए जानें आयुर्वेद विशेषज्ञ की क्या है खास सलाह

वाराणसी: देश के विभिन्न राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश में भी प्रचंड गर्मी का आलम है। ऐसे में अत्यधिक गर्म हवा के झोंकों से लू लगना, पानी की कमी होना और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। सरकार और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों को ऐसे मौसम में अत्यधिक सावधानियां बरतने की अपील की गई है। इसके साथ ही पूर्वांचल में हीट स्ट्रोक को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। ऐसे मौसम में ख्याल ना रखने पर गंभीर परिणाम भुगतने ने हो सकते हैं। ऐसे में लू लगने के बाद लोगों को प्राथमिक उपचार पर किस तरह शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, इसको लेकर वाराणसी के आयुर्वेद अस्पताल के डॉक्टर ने सुझाव बताएं हैं।