Weather News: कल से और तपाएगा ‘नौतपा’, अगर बारिश हुई तो मानसून की बरसात पर पढे़गा असर? उत्तर प्रदेश वेदर अपडेट

नौतपा को लेकर मौसम विज्ञान के साथ-साथ ज्योतिषीय मान्यताओं की भी चर्चा तेज हो गई है। एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान ज्योतिषाचार्य एसएस नागपाल ने बताया कि ज्येष्ठ माह में सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने के बाद के शुरुआती नौ दिन नौतपा कहलाते हैं। उन्होंने कहा कि नौतपा के दौरान जितनी ज्यादा गर्मी पड़ती है, मानसून उतना ही अच्छा माना जाता है। वहीं अगर इस दौरान बारिश होती है तो मानसून कमजोर पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार इन दिनों दान-पुण्य का भी विशेष महत्व माना गया है।