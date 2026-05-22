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Red Alert: लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में भीषण लू का कहर, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया

Red Alert Climate Change: उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का कहर जारी है। मौसम विभाग ने लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में 5 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

May 22, 2026

5 दिनों का रेड अलर्ट जारी, तापमान 48°C के पार पहुंचा (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

5 दिनों का रेड अलर्ट जारी, तापमान 48°C के पार पहुंचा (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

Red Alert UP: उत्तर प्रदेश इस समय भीषण गर्मी और तीव्र लू (हीटवेव) की चपेट में है। मौसम विभाग ने राजधानी लखनऊ सहित पूरे प्रदेश के लिए अगले पांच दिनों तक ‘रेड अलर्ट’ जारी किया है। आसमान से बरसती आग और तेज धूप के कारण राज्य के कई हिस्सों में दिन का तापमान 45°C से 48°C के बीच पहुंच गया है, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। भीषण गर्मी के कारण दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर चहल-पहल में भारी गिरावट देखी जा रही है।

मौसम विभाग की चेतावनी

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, यह स्थिति तेज और शुष्क पछुआ हवाओं के कारण बनी हुई है, जो लगातार गर्मी को बढ़ा रही हैं। इन हवाओं के चलते वातावरण में नमी लगभग खत्म हो गई है, जिससे लू का प्रभाव और अधिक खतरनाक हो गया है। मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि अगले कुछ दिनों तक गर्मी से कोई राहत मिलने की संभावना नहीं है और स्थिति और भी गंभीर हो सकती है।

रातें भी हुईं गर्म, राहत नहीं

इस बार केवल दिन ही नहीं बल्कि रातें भी लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा रही हैं। न्यूनतम तापमान में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है, जिससे रात के समय भी गर्म हवाओं का असर महसूस हो रहा है। लोगों का कहना है कि चौबीसों घंटे गर्मी का असर उन्हें थका और परेशान कर रहा है, जिससे सामान्य दिनचर्या प्रभावित हो रही है।

स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी

भीषण गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है। इसमें लोगों से अपील की गई है कि:

  • दोपहर 11 बजे से 4 बजे के बीच घर से बाहर न निकलें।
  • पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पदार्थों का सेवन करें।
  • हल्के और ढीले कपड़े पहनें।
  • धूप में सीधे संपर्क से बचें।
  • बुजुर्गों और बच्चों का विशेष ध्यान रखें।

हीटवेव का बढ़ता खतरा

विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार बढ़ता तापमान और लू का प्रभाव मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और कमजोरी जैसे मामले तेजी से बढ़ सकते हैं। अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत इलाज उपलब्ध कराया जा सके।

जनजीवन पर असर

  • भीषण गर्मी का असर केवल स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि जनजीवन और अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई दे रहा है,
  • बाजारों में भीड़ कम हो गई हैनिर्माण कार्यों में गिरावट आई हैसड़कों पर यातायात कम हुआ हैग्रामीण क्षेत्रों में भी दिन के समय कामकाज प्रभावित हो रहा है

राहत की उम्मीद फिलहाल नहीं

मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले कुछ दिनों तक राहत की कोई संभावना नहीं है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे पूरी सावधानी बरतें और मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखें।प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और मौसम की गंभीरता को देखते हुए सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें।

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Published on:

22 May 2026 03:07 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Red Alert: लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में भीषण लू का कहर, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया

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