Red Alert: लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में भीषण लू का कहर, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया

5 दिनों का रेड अलर्ट जारी, तापमान 48°C के पार पहुंचा (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
Red Alert UP: उत्तर प्रदेश इस समय भीषण गर्मी और तीव्र लू (हीटवेव) की चपेट में है। मौसम विभाग ने राजधानी लखनऊ सहित पूरे प्रदेश के लिए अगले पांच दिनों तक ‘रेड अलर्ट’ जारी किया है। आसमान से बरसती आग और तेज धूप के कारण राज्य के कई हिस्सों में दिन का तापमान 45°C से 48°C के बीच पहुंच गया है, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। भीषण गर्मी के कारण दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर चहल-पहल में भारी गिरावट देखी जा रही है।
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, यह स्थिति तेज और शुष्क पछुआ हवाओं के कारण बनी हुई है, जो लगातार गर्मी को बढ़ा रही हैं। इन हवाओं के चलते वातावरण में नमी लगभग खत्म हो गई है, जिससे लू का प्रभाव और अधिक खतरनाक हो गया है। मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि अगले कुछ दिनों तक गर्मी से कोई राहत मिलने की संभावना नहीं है और स्थिति और भी गंभीर हो सकती है।
इस बार केवल दिन ही नहीं बल्कि रातें भी लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा रही हैं। न्यूनतम तापमान में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है, जिससे रात के समय भी गर्म हवाओं का असर महसूस हो रहा है। लोगों का कहना है कि चौबीसों घंटे गर्मी का असर उन्हें थका और परेशान कर रहा है, जिससे सामान्य दिनचर्या प्रभावित हो रही है।
भीषण गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है। इसमें लोगों से अपील की गई है कि:
विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार बढ़ता तापमान और लू का प्रभाव मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और कमजोरी जैसे मामले तेजी से बढ़ सकते हैं। अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत इलाज उपलब्ध कराया जा सके।
मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले कुछ दिनों तक राहत की कोई संभावना नहीं है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे पूरी सावधानी बरतें और मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखें।प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और मौसम की गंभीरता को देखते हुए सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें।
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