Red Alert: लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में भीषण लू का कहर, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया

Red Alert UP: उत्तर प्रदेश इस समय भीषण गर्मी और तीव्र लू (हीटवेव) की चपेट में है। मौसम विभाग ने राजधानी लखनऊ सहित पूरे प्रदेश के लिए अगले पांच दिनों तक ‘रेड अलर्ट’ जारी किया है। आसमान से बरसती आग और तेज धूप के कारण राज्य के कई हिस्सों में दिन का तापमान 45°C से 48°C के बीच पहुंच गया है, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। भीषण गर्मी के कारण दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर चहल-पहल में भारी गिरावट देखी जा रही है।